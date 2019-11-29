华为高管：美方抵制做法不利美企、不利创新、不利网络安全

11月29日下午消息，美国政府正在阻止私营企业自由选择合作伙伴。这与美国一直以来鼓励的开放创新和竞争理念背道而驰，而这会影响所有人。华为公共事务高级副总裁Joy Tan说。

5月16日被美国政府列入所谓“实体清单”之后，对于华为将如何解决供应链和公众信任问题的担忧一直存在。在接受Light Reading采访时，她分享了华为全球业务的最新进展，并对于一些外界关注的问题进行了答复。

Joy旗帜鲜明地提出，美国政府的做法并未打击到华为，反而给美国公司带来了损失、抑制了美国市场的创新，并对网络安全也会产生负面影响。她强调称，美国政府依然没有拿出任何证据来证明华为的技术会构成安全威胁，“这些抵制华为的行为根本无法解决真正重要的问题，即保障美国网络基础设施的安全”。

她认为，华为在巨大压力下今年前三季度仍然实现了24%的惊人同比增长，得益于不断寻求替代解决方案来应对挑战。该公司大力投资研发活动，“不仅专注于产品，还致力于寻找端到端供应链解决方案”。

同时，尽管许多美国高校停止了与华为的合作，Joy表示大学是理论突破的驱动力，而工程和技术突破往往是大学和科技公司共同努力的结果；随着ICT行业面临发展瓶颈，该公司将继续开展跨国学术研究，并促进研究合作的繁荣发展。据介绍，华为每年在大学合作方面的投资约3亿美元，已经与全球约300所高校展开合作。

此外，对于所谓的窃取知识产权指控，Joy也作出了反击，指出过去30年，从未有法庭判定华为参与了恶意窃取知识产权的活动，也从未有法庭要求其支付相关赔偿金，“和其他公司一样，华为并不完美，但也并不邪恶”。她披露，截至2018年底，华为获得了近8.8万项专利，其中1.1万项是在美国获得的；累计支付的专利使用费超过60亿美元，其中近80%的费用支付给了美国公司。

以下为Joy Tan接受采访实录：

Phil：我在得克萨斯州普莱诺，今天与我对话的是来自华为的Joy Tan。Joy，根据我们的报道，美国和中国现在正进行一场贸易战，而华为似乎陷入了其中。5月16日，华为被美国政府列入实体清单。自那以来，美国政府两次给予美国供应商宽限期，允许它们向华为出售设备、产品和服务。这些事件对华为有什么影响？

Joy：华为的业务还在持续增长。事实上，今年的前三季度，我们的财务表现非常好。收入同比增加了24%。反观美国公司，华为被列入实体清单给它们带来了损失。根据Light Reading的报道，镁光、Synaptics和Skyworks Solutions等公司在第二季度亏损了4.35亿美元。这只是我们美国供应商中的冰山一角。华为每年从美国公司购买110亿美元的产品和服务，这相当于为美国创造了大约五万个就业机会。

Phil：把华为列入实体清单的做法是否抑制了创新？

Joy：如果在任何市场减少选择，尤其是技术方面的选择，就会减缓创新的步伐，使得创新的成本增加。1984年，美国政府打破了AT&T在电信行业的垄断地位，此举鼓励了竞争，让电信行业迎来了大量的创新。但现在，美国政府正在阻止私营企业自由选择合作伙伴。这与美国一直以来鼓励的开放创新和竞争理念背道而驰，而这将会影响所有人。

Phil：您觉得华为被列入实体清单，对整个行业还会产生什么影响？

Joy：我觉得这对网络安全也会产生影响。如今，几乎所有的设备制造商都依赖于全球供应链，而所有人都面临各种各样的安全风险。基于所在国排除个别供应商的做法无法保障美国网络的安全。事实上，这会产生适得其反的效果，让网络空间更加脆弱，因为这种做法会降低其他供应商遵守行业标准的意愿，并扩大单点故障导致的风险敞口。

Phil：美国联邦通信委员会正在推进一项禁令，旨在禁止由美国政府资助的电信项目购买华为和中兴这两家中国厂商的设备。您对此有何回应？

Joy：美国政府依然没有拿出任何证据来证明华为的技术会构成安全威胁。这些抵制华为的行为根本无法解决真正重要的问题，即保障美国网络基础设施的安全。美国政府应该以全面和透明的方式保障网络安全。要保障网络基础设施的安全，最有效的方法是建立基于风险的测试标准。如果问题真的在于网络安全，美国就需要测试所有的厂商，用同一套测试标准要求所有人。美国联邦通信委员会的提案将极大地影响美国农村地区的人们。这些地区的电信服务供给不足，许多当地人依靠着华为提供的基本联接服务。

Phil：华为可能要失去美国供应商。对此，华为采取的一项措施是已经开发出自己的鸿蒙操作系统。您能否谈谈鸿蒙操作系统背后的战略？

Joy：鸿蒙操作系统是一个分布式、轻量级、紧凑的操作系统，同时具有强大的功能。比起市场上的其他操作系统，它的代码行数要少得多，所以安全性更高。鸿蒙操作系统与安卓及iOS的目的不同。我们通过鸿蒙操作系统来建设更融合的共享生态系统。开发者只需进行一次应用开发，而且应用可灵活部署到多个不同的终端。这对于开发者和消费者是非常好的。鸿蒙操作系统将首先应用于智能终端，如智能音箱、智能手表和车载系统。有必要的话，它也可以取代智能手机上的安卓操作系统。鸿蒙操作系统开了很好的头。我们在几个月前才刚发布了鸿蒙，现在就已经有市场调研公司Counterpoint Research发布报告称，鸿蒙操作系统预计将在2020年底超过Linux，成为第五大最受欢迎的智能数字终端操作系统。

Phil：那么安卓操作系统会怎么样，华为仍然致力使于用安卓吗？

Joy：绝对的。不论现在还是未来，华为都将致力于使用安卓操作系统。我们伴随着安卓成长，我们也对安卓的发展贡献了很多。我们很喜欢使用安卓，消费者也很喜欢。我们开发出鸿蒙操作系统是为了跨平台的使用。鸿蒙也可以扩展支持智能手机，但我们优先选择安卓操作系统和谷歌的GMS应用生态来为消费者提供服务。

Phil：美国对中国和华为的另外一种压力体现在原来与华为合作的多家美国高校都停止了与华为的合作。您对此有什么回应？

Joy：企业与高校进行的是双向合作。华为等企业能帮助高校更快地商用他们的研究成果，大学教授可以获得能够付诸行动的洞察，了解亟待解决的业务挑战和真实场景，探索最务实的研究方向。然而，我们担心ICT行业将很快面临发展瓶颈。随着5G的发展，我们很快将逼近香农定理的理论极限，即可靠数据传输速率的上限值。这是一个棘手的物理限值。过去几十年来，我们在技术创新方面取得了许多进展。在下一轮发展中，我们需要在基础理论方面取得更多突破。

Phil：如何进行基础理论突破呢？

Joy：大学是理论突破的驱动力，而工程和技术突破往往是大学和科技公司共同努力的结果。极化码能很好地说明这点。土耳其教授Erdal Arikan博士经过20年的研究，于2008年提出了极化码。这是一种新型纠错码，可支持超高速数据传输，同时确保数据不会损坏。因此，2008年出现了理论突破，但是这个突破被困在了实验室里。华为看到了Arikan博士研究成果的潜力，并投入大量研究资源帮助他继续深化研究成果。2016年，极化码被纳入了5G开放标准。由此可见，我们需要继续开展跨国学术研究，并促进研究合作的繁荣发展。大学需要跨国学术研究，行业需要跨国学术研究，这也是理论突破的源头。

Phil：华为在大学合作方面每年投资多少？华为希望从这些投资中获得怎样的回报？

Joy：每年，华为在大学合作方面的投资约3亿美金。目前，我们和全球约300所大学合作，合作方式有很多种。华为给大学提供资金，但我们在资助教授进行研究或创新工作时没有任何附加条件。

成果可以是教授发表的论文或者探索性发现。华为不对他们的工作成果提出任何权利或利益主张。此外，华为还与一些大学合作研究双方都感兴趣的特定技术。在项目开始之前，我们会对所有未来属于一方或者双方共享的知识产权和利益达成一致意见。业界标准做法就是这样的。

正如很多大学的校长都说过，大学产生的专利除非拿来商用，否则就没有真正的市场价值。因此，华为和大学正在合作，将专利和技术转换为能对社会作出贡献的商业资产。我们将继续投入院校合作，支持基础科学研究。我们相信那是为未来做好准备、确保技术普惠大众的最佳方式。

Phil：你觉得现在是处在一场技术冷战之中吗？你觉得技术冷战会产生怎样的长期影响？

Joy：我当然希望不是。我的理由如下：自从十九世纪七十年代末1G系统推出以来，电信行业发展迅速，市场开放发展，行业携手并进，逐步走向通用标准。从3G到4G，我们看到标准的数量从四套变成了两套。我们行业的步伐也因此变得更一致，发展的态势也向好。

有了5G之后，我们第一次有了全球统一的标准。这是了不起的大事。标准化将加速创新，降低成本，助力各类数字技术融合，并产生更大的价值。

面对数字技术的“冷战”态度--这个国家不可信，那家公司不可信。真正令我们担忧的是可能会倒退到过去系统之间无法连通的时代。但如果美国决定脱离整个世界，封闭自己，即便生态系统不是完全不兼容的，创新还是可能会减速。

Phil：所以这点是清楚的，正如过去标准导致的结果，全球供应链是相互关联的，你觉得全球供应链有可能出现割裂的情况吗？

Joy：我认为当前没有任何人可以破坏全球供应链。各国的科技行业彼此都是高度相关的，不仅中国和美国是这样，全球也是如此。没有人可以脱离全球联合创新活动，或者在国内仅凭一己之力开发关键组件。这样做成本太高了，很不现实，还可能落后于他人。中国市场准入刺激了美国公司的创新活动。美国领先的半导体公司在中国都赚取了巨额利润，然后再将这笔钱重新投入研发活动，以进行持续创新，保持竞争力。创新是双向的。中国理工科毕业生数量居全球之冠。中国正从制造经济转向创新经济。美国也能受益于中国的人才和新想法，就像其能通过和其他国家合作受益一样。

Phil：我们聊聊华为的声誉吧。近些年来华为频频遭到指控称其窃取知识产权。这是巧合吗？还是华为文化造成的？

Joy：简单说，都不是。技术行业的每家大公司都曾陷入知识产权诉讼。有时是原告，有时是被告。这是在复杂的技术领域做生意所要面临的现实。这并不是说窃取知识产权是有理的。窃取知识产权肯定不对。知识产权是私有产权，受到法律保护，争议应该通过法庭解决。过去30年，从未有法庭判定华为参与了恶意窃取知识产权的活动，也从未有法庭要求我们支付相关赔偿金。和其他公司一样，华为并不完美，但也并不邪恶。我们尊重保护知识产权的重要性，也尊重知识产权保护在创新方面发挥的作用。

Phil：华为为保护自身的知识产权付出了哪些努力？

Joy：我们成功的核心在于尊重想法和创新。

Joy：截至2018年底，华为获得了近8.8万项专利，其中1.1万项是在美国获得的。过去4年来，华为获得的专利许可费超过14亿美元。过去30年来，我们累计支付的专利使用费超过60亿美元，以合法使用其他公司的知识产权，其中近80%的费用支付给了美国公司。我们许多技术突破都被纳入到3G、4G和5G的开放标准中，这体现了华为在知识产权领域的合作方式。这意味着，即使部分国家不直接向华为购买产品，他们仍在使用我们的专利，并受益于我们的技术。这就是这个行业的运作模式，也是我们保持不断创新的方式。我们将继续在知识产权领域采取开放和合作的方式，并确保我们以公平、负责任和非歧视的方式进行专利许可，也希望整个行业都能做到这一点。

Phil：英国可能会做出允许华为参与其未来5G网络建设的决定，此前德国表示欢迎华为等公司参与5G部署。您认为这会引发美国和欧洲之间的紧张局势吗？还是认为这给美国提供了向欧洲学习的机会？

Joy：我无法代表任何政府发表言论，所以我不知道这是否会引发冲突。但就个人而言，我当然希望英国和德国的做法能在大方向上为美国等国家树立一个好榜样。很高兴看到欧洲对我们的测试中心表示欢迎，并统一行业标准。德国采取的办法是统一标准，制定适用于所有供应商的测试和认证要求。这为通过客观透明的方式来识别值得信赖的产品奠定了必要基础。我们认为这为加强网络安全做出了突出贡献。我们希望美国也效仿这种做法。无论现任政府何时愿意与我们就此事展开对话，我们都非常欢迎。

Phil：从华为第三季度的经营业绩报告来看，尽管面临巨大的压力，包括政治压力，但华为仍然实现了惊人的同比增长。您认为华为为什么能实现这样的增长？

Joy：华为前三个季度的收入同比增长24%，利润同比增长8.7%。这是了不起的成绩。我们已经在全球范围内签署了60份5G商用合同，5G Massive MIMO天线的出货量也已超过40万个。我们的消费者业务也表现良好，今年比2018年提前64天实现了2亿部智能手机出货量的里程碑。

虽然华为面临美国政府的巨大压力，但我们仍不断寻求替代解决方案来应对这些挑战。我们大力投资研发活动。我们不仅专注于产品，还致力于寻找端到端供应链解决方案。

Phil：根据我所看到的市场调研报告，不论是从发货量、基站部署情况，还是从将技术推向市场来看，华为都是5G领导者。华为是计划将5G许可授予给美国公司，还是已经开始了？

Joy：最近，华为创始人任正非先生提出愿意把全栈5G技术的许可授予给一家美国公司。任先生认为，接受华为5G许可的当地主要电信设备提供商能让美国真正受益。竞争的加剧对电信行业也有利，有助于降低价格并刺激创新，还有助于在美国电信和制造行业创造更多就业机会。因此，把华为的5G技术许可授予给美国公司是一个非常棒的提议。

Phil：我们今天讨论了创新管道、某些地缘政治话题，最重要的是，我们还讨论了5G发展方向。Joy，谢谢您接受采访，向我们分享了华为在这些问题上的观点。

Joy：谢谢你，Phil！