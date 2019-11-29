携号转网走进深水区，移动电信联通暗战升级

备受关注的携号转网服务于日前在全国范围内启动。工信部披露的数据显示，截至11月26日，天津、海南、江西、湖北、云南五个试验省份完成携号转网用户316万，占用户总量的1.8%。其他26个省份于11月10日试运行上线了携号转网服务，截至26日，共发放携出授权码11.2万人次，协助7.2万个用户完成携转，占总用户量的万分之零点五。

试运行期间完成7.2万用户

事实上，从2010年开始，天津海南江西湖北云南五省就开始陆续试点携号转网服务，2019年11月10日，其他26省上线携号转网服务试运行，27日，携号转网在全国范围内展开。

26省试运行以来，中国移动携入用户36413，携出30165；中国联通携入16525，携出28952；中国电信携入25734，携出19555户。

目前，三大运营商中，中国移动的用户数占市场60%左右。截至2018年12月底，中国移动的移动用户数为9.25亿户，中国联通为3.15亿户，中国电信为3.03亿户。

按照各家用户基数占比来看，中国移动的携出率最低，为0.003%，中国联通携出率最高，净携入用户数为负，流失用户最多。不过，携号转网服务刚刚在全国范围内展开，这些数据还存在较大的变动性。

转出需满足“国五条”要求

对于携号转网的具体执行标准，三家运营商均表示将严格按照工信部指导下，全行业进一步明确的“国五条”执行。

“国五条”：1、已在原签约的电信业务经营者办理个人真实身份信息登记入网。现阶段单位证件入网的政企客户应当将号码过户至自然人名下，再申请携号转网携出服务；2、处于正常使用状态(非挂失、停机等)；3与携出方结清已出账电信费用，如有未出账的电信费用(例如国际漫游费用等)，与携出方已约定缴费时间和方式；4、与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制；5、距离最近一次携号转网已满120日(自然日)。

携转用户还应该满足无影响他人付费或使用业务，比如虽然符合携转条件，但由于涉及到影响他人付费或业务使用，需到先办理业务变更确认后，再办理携出。目前为8类“固移融合、主副卡、一卡双号、一号多终端、托收、家庭网/亲情网(群主)、共享业务(群主)以及未完结的工单”。

现阶段，不支持携号转网的号段包括，网号为1349、174等号码；转售号码，如网号为170、171、162、165、167等号码；物联网专用网号，如146、148、149、140-144、1064。

移动靓号转入时不再承诺低消

“靓号”是指一些连续或由特殊寓意数字组成的手机号，比如520、6666、8888等。以往，要想办理靓号，一般需要承诺较高额度的最低消费，或预存高昂话费，或在市场上花高价购买。携号转网服务上线以来，靓号用户由于协议未到期、未解除，导致不能直接携出的问题也较为突出。

中国移动表示，如果客户靓号协议已到期，可自由携出；如客户靓号协议未到期，且协议中明确的解约条款，需要按条款执行；如客户协议未到期，且协议未明确解约条款，根据合同法的相关条款，解除协议后即可办理携转。

值得注意的是，此前靓号转入需要继续承诺高额的最低消费，运营商内部人士透露此举是为了在一定程度上遏制市场上炒卖靓号的现象，而现在，携靓号转入时不再需要承诺最低消费。

携转考验运营商网络质量与服务

现阶段，进行携号转网需要承担一定风险，一方面，如果用户将号码进行转出，之前累计的积分、网龄、客户等级将会被清零。此外，还有可能接收不到银行和其他平台的短信验证码等信息，手机卡内存储的电话号码也有可能会被清空重置。中国移动提醒用户，用户启用新卡时以及网络切换期间会短时间内影响正常通信，最长不超过一个小时。

这些并非单纯运营商的问题。由于携号转网涉及到两家运营商的通信切换，需要先将信息由A运营商发送到工信部下属的中国信通院专门搭建的携号转网系统，再由信通院转到B运营商，所以中间可能出现延迟的情况。

中国移动市场部副总经理首建国表示，中国移动对于携号转网的态度是：转入欢迎，转出感恩。他说，运营商想留住客户，要靠服务而不是套路。中国电信也表态称，要“携得了、转得快、用得好”。

业内人士认为，在三大运营商资费愈渐趋同的背景下，用户将更关注网络质量与服务水平。从试运行的情况来看，尽管携转的用户占比还非常小，但规模数十分可观，移动电信联通的新一轮竞争已经拉开序幕。