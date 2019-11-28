小米的第三财季：海外收入占比近半，研发投入创新高

11月27日，小米集团发布第三季度财报。财报显示，第三季度营收536.6亿元，同比增长5.5%；经调整净利润为34.72亿元，同比增长20.3%。营收和利润均超出市场预期。

不过，这个季度小米智能手机销量和收入出现了同比下滑。小米CFO周受资在电话会议上回应称，目前处于4G向5G切换期，小米选择把不良的库存都消化掉，以提高盈利能力和现金储备。

这个季度，小米的研发投入达到20亿元，同比增长32.5%，也创下季度新高。

智能手机销量3210万台，押宝5G

财报显示，第三季度小米智能手机部分的收入为323亿元，同比减少7.8%；第三季度智能手机销量达到3210万部，去年同期销量为3330万部。

不过根据Canalys的统计，2019年第三季度小米在全球智能手机市场的占有率为9.2%，仍旧排名第四。

对于智能手机收入和销量同比下滑，小米CFO周受资表示：“我们现在处于4G向5G切换期，手机市场大环境承压，我们选择了稳健增长，提高我们的盈利能力和现金储备，把不良的库存都消化掉了，所以我们处在一个非常健康的时期，对于5G时代，我们很有信心，我们很擅长把高科技的技术带给大众，5G手机刚出来会比较贵，而我们高效率的商业模式优势也能得以体现。”

雷军也表示，小米对于5G手机的过渡，今年就已经开始准备。到目前为止，小米的库存处在极低的水位上，为5G打下了良好的基础。

5G毫无疑问会成为小米明年智能手机业务的一个重点。今年小米已经在国内发布了小米9Pro和小米MIX Alpha两款5G手机，Redmi的5G手机Redmi K30系列也将在12月发布。此外，小米董事长雷军此前还透露，小米明年将会有超过10款5G手机发布，2000元以上的产品都会是5G手机。

此外，5G的到来也将进一步促进IoT品类的爆发。

这个季度，小米IoT与生活消费产品业务收入达156亿元，同比增长44.4%。截至2019年9月30日，小米IoT平台已连接的设备数，在不包括智能手机及笔记本电脑的情况下，达到2.1亿台，同比增长62.0%。

海外收入占比已近半

第三季度，小米海外市场收入为261亿元，同比增长17.2%，占总收入的48.7%。海外市场收入在总收入中的占比也达到季度新高。

自2017年开始，小米就大力推进国际化战略。据Canalys数据，小米的智能手机出货量，在40多个国家和地区中排名前五。其中最典型也是小米国际化做的最好的国家便是印度，根据IDC数据，小米智能手机在印度已经连续九个季度保持出货量第一。

今年，欧洲市场是小米的国际化重点。据Canalys数据，2019年第三季度，小米智能手机在西欧市场出货量排名第四，同比增长90.9%，在西班牙智能手机出货量在公开渠道位列第二，出货量同比增长63.7%。市场占有率达到22.9%。

对于小米能否在欧洲市场进一步扩大份额，雷军表示，小米进入欧洲市场毕竟只有两年时间，并且欧洲市场一半是运营商市场，而运营商业务是对公业务，所以小米还需要一点时间。

此外，Redmi品牌独立后，国际化也成为重要的战略。小米副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰此前在接受新浪科技采访时表示，今年Redmi将继续加大在印度、欧洲市场的投入，同时还要发力拉美和非洲这类的新市场。

在国内市场饱和、5G手机还未规模化的情况下，加大国际化力度已经成为众多国内手机厂商的共同选择。雷军此前就曾表示，小米海外市场的收入很快会超过中国。

研发投入20亿元，创季度新高

这个季度，小米的研发投入达到20亿元，同比增长32.5%，也创下了小米单季度研发投入新高。

从智能手机业务来看，小米的研发投入效果也开始显现。以小米今年9月发布的5G环绕屏概念手机MIX Alpha为例，这款产品通过环绕屏设计实现了180.6%的屏占比。耗时2年研发，前后投入1000人，研发投入超过5亿元。

另外一款产品小米CC9 Pro则采用主摄为1亿像素的后置5摄设计，在DxO榜单中拍照分数与华为旗舰产品并列第一。

雷军在电话会议中表示，预计小米今年的研发投入在70亿元左右。明年还会是一个合理的比例，继续进一步提高研发费用。

此前雷军曾在小米MIX Alpha发布会上称，明年小米的研发投入将增长至100亿元左右。