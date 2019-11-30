英特尔：把Modem芯片业务卖给苹果，完全是高通逼的

北京时间11月30日凌晨消息，据国外媒体报道，英特尔公司今日在一份法庭文件中称，当初把Modem（调制解调器）芯片业务出售给苹果公司，完全是高通公司不公平的授权行为所逼迫的。

早在2017年1月，美国联邦贸易委员会（FTC）就对高通提出了反垄断指控，称高通的专利授权政策违反了联邦法案，构成不正当竞争。今年5月，美国圣何塞地方法院法官高兰惠（Lucy Koh）作出了有利于FTC的判决，认定高通在智能机芯片市场非法排挤对手。

但随后，高通便向美国第九巡回上诉法院提起上诉，希望推翻法院之前的裁决。而今日，英特尔在提交给第九巡回上诉法院的文件中称，完全是高通迫使英特尔退出了Modem芯片市场。

英特尔还称，上诉法院应该支持支持圣何塞地方法院之前的裁定。英特尔法律总顾问史蒂文·罗杰（Steven R. Rodgers）今日同时在一篇博客文章中称：“我们投资了数十亿美元，雇佣了数千名员工，收购了两家公司，才打造出世界级的创新产品（Modem芯片），最终被苹果iPhone 11手机采用。但归根结底，我们还是无法克服高通对公平竞争所造成的人为和不可逾越的障碍，迫使我们在今年退出Modem市场。”

英特尔是高通在Modem芯片领域的主要竞争对手，并为苹果iPhone 11提供了Modem芯片。但今年7月，英特尔宣布与苹果签署协议，后者将收购英特尔大部分智能手机Modem业务。

根据协议，大约2200名英特尔员工将加入苹果，同时包括相关知识产权、设备和租赁。该交易价值10亿美元，预计于今年第四季度完成。