尴尬：微软Windows 10版本1909更新导致文件管理器出现问题

IT之家11月24日消息 微软于11月12日开始发布被称为版本1909的Windows 10 November 2019更新，在2019年11月更新中唯一的重大变化是官方为文件管理器加入了全新的搜索体验。不过据外媒报道，更新完Windows 10 November 2019后可能会导致文件管理器出现问题。

根据Microsoft社区论坛上的帖子显示，用户必须等待非常长的时间才能取消文件管理器搜索框的“冻结”状态并再度恢复显示光标，同时经外媒证实确有此类现象。在最新的更新文件发布后微软便表示此次更新优化了文件管理器的搜索体验，出现这种情况也是十分尴尬了。

有用户形容这种使用体验：“有时文件管理器的搜索框会完全卡住。而在Windows资源管理器（窗口资源管理器进程的文件夹）中根本无法单击，右键单击或左键单击均无效，除非强制重新启动Windows资源管理器。”

整体而言这似乎并不是文件管理器的设计缺陷，而是功能出错或资源管理不善。值得注意的是微软已禁用了在搜索窗格上的右键单击，因此用户必须使用键盘组合来复制或粘贴文本。

目前微软官方尚未确认此类问题，用户如遇到此类情况发生可选择使用任务管理器重新启动文件管理器进程来解决搜索问题。