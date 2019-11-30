携号转网转不了？你需要了解的几大限制

目前，全国携号转网服务已经正式启动，全国携号转网系统正式上线运行。这意味着，全国范围内符合条件的用户都可以在号码不变的情况下，自由选择运营商。而在此前的试点城市中，从试点开始截至11月26日结束，全国完成携号转网用户共计323.2万户。

“试运行期间，有三类问题还很突出。”工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，分别是部分电信企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，影响用户体验和感知；赔付标准不合理，部分用户反映协议期过长、提前解约赔付标准过高等问题；系统运行维护不完善，影响已转网用户体验，部分用户反映，携转后无法正常上网、充值、享受不到原有一些应用服务等问题。

针对此，中国移动做出回应：首先是符合号段范围。除卫星移动业务号码：网号为1349、174等号码；转售号码：网号为170、171、162、165、167等号码；物联网专用网号，如146、148、149、140-144、1064，其余号段均符合携转范围。

其次是符合“国五条”要求：已在原签约的电信业务经营者办理个人真实身份信息登记入网。现阶段单位证件入网的政企客户应当将号码过户至自然人名下，再申请携号转网携出服务；处于正常使用状态（非挂失、停机等）；与携出方结清已出账电信费用，如有未出账的电信费用（例如国际漫游费用等），与携出方已约定缴费时间和方式；与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制；距离最近一次携号转网已满120日（自然日）。

第三是无影响他人付费或使用业务。符合携转条件，但由于涉及到影响他人付费或业务使用，需要先办理业务变更确认后，再办理携出。目前为8类“固移融合、主副卡、一卡双号、一号多终端、托收、家庭网/亲情网（群主）、共享业务（群主）以及未完结的工单”。