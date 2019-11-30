内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

携号转网转不了？你需要了解的几大限制

2019/11/30 10:09:40来源：TechWeb作者：苏亚责编：懒猫评论：

目前，全国携号转网服务已经正式启动，全国携号转网系统正式上线运行。这意味着，全国范围内符合条件的用户都可以在号码不变的情况下，自由选择运营商。而在此前的试点城市中，从试点开始截至11月26日结束，全国完成携号转网用户共计323.2万户。

“试运行期间，有三类问题还很突出。”工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，分别是部分电信企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，影响用户体验和感知；赔付标准不合理，部分用户反映协议期过长、提前解约赔付标准过高等问题；系统运行维护不完善，影响已转网用户体验，部分用户反映，携转后无法正常上网、充值、享受不到原有一些应用服务等问题。

针对此，中国移动做出回应：首先是符合号段范围。除卫星移动业务号码：网号为1349、174等号码；转售号码：网号为170、171、162、165、167等号码；物联网专用网号，如146、148、149、140-144、1064，其余号段均符合携转范围。

其次是符合“国五条”要求：已在原签约的电信业务经营者办理个人真实身份信息登记入网。现阶段单位证件入网的政企客户应当将号码过户至自然人名下，再申请携号转网携出服务；处于正常使用状态（非挂失、停机等）；与携出方结清已出账电信费用，如有未出账的电信费用（例如国际漫游费用等），与携出方已约定缴费时间和方式；与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制；距离最近一次携号转网已满120日（自然日）。

第三是无影响他人付费或使用业务。符合携转条件，但由于涉及到影响他人付费或业务使用，需要先办理业务变更确认后，再办理携出。目前为8类“固移融合、主副卡、一卡双号、一号多终端、托收、家庭网/亲情网（群主）、共享业务（群主）以及未完结的工单”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：携号转网

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有