中兴智能手机操作系统MiFavor 10正式发布：深色模式+全新UI

IT之家11月30日消息 今日上午，中兴正式发布了全新智能手机操作系统MiFavor 10。

MiFavor 10系统的1600+系统图标采用平滑圆角设计。80+系统图标设计了微动效。

MiFavor 10系统支持深色模式，采用黑色背景搭配白色文字，带来更好的夜间视觉体验。

MiFavor 10系统优化了动效曲线，提升了手势导航各场景动效。双指长按屏幕可快速识别屏幕内容。文字内容支持直接提取，还可编辑、分享与搜索。

MiFavor 10系统支持场景化搜索，可通过多种方式唤醒语音助手“小兴”，支持全语音操控“发红包”等微信常用功能。

MiFavor 10系统搭载自然语义引擎，提升搜索效率和准确度，并在玩游戏时加入了全新的悬浮通知，新增全屏小窗回复，可将聊天界面以小窗的形式呈现在视频之上。

MiFavor 10系统支持图片分类，支持屏幕使用时间、应用使用时长排名，紧急情况下还可连按5次电源键向预先设置的紧急联系人发送带有位置信息的求助短信。

中兴方面表示，MiFavor 10将于近期陆续开展升级计划。目前已确定升级的机型包括中兴天机Axon 10 Pro 5G和4G版、中兴Blade V10以及中兴天机Axon 9 Pro。

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