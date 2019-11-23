美国禁止运营商用联邦补贴买华为设备，华为凌晨回应

据外媒报道，美国当地时间11月22日，美国联邦通信委员会（FCC）通过了禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为和中兴设备的决定。委员会还投票建议，要求所涉美国运营商，从现有网络中拆除和更换这两家公司的设备。

据报道，华为和中兴将有30天的时间对这一国家安全风险指定提出异议，如果两家公司提出异议，禁令可能将会在120天后生效。委员会专员史塔克斯Geoffrey Starks表示，更换美国农村网络中的华为中兴设备，可能需要花费多达20亿美元的费用。

北京时间11月23日凌晨，华为公司对此发表声明，华为对美国联邦通信委员会（FCC）投票通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为设备的决定表示反对，强调FCC此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读，“在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法”。禁止运营商购买华为设备，并不能真正改善美国的网络安全状况。

以下是华为声明全文：