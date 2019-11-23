美国禁止运营商用联邦补贴买华为设备，华为凌晨回应

据外媒报道，美国当地时间11月22日，美国联邦通信委员会（FCC）通过了禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为和中兴设备的决定。委员会还投票建议，要求所涉美国运营商，从现有网络中拆除和更换这两家公司的设备。
据报道，华为和中兴将有30天的时间对这一国家安全风险指定提出异议，如果两家公司提出异议，禁令可能将会在120天后生效。委员会专员史塔克斯Geoffrey Starks表示，更换美国农村网络中的华为中兴设备，可能需要花费多达20亿美元的费用。
北京时间11月23日凌晨，华为公司对此发表声明，华为对美国联邦通信委员会（FCC）投票通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为设备的决定表示反对，强调FCC此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读，“在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法”。禁止运营商购买华为设备，并不能真正改善美国的网络安全状况。
以下是华为声明全文：
关于美国联邦通信委员会通过禁止华为参与联邦补贴计划决定的媒体声明
华为对美国联邦通信委员会（FCC）投票通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为设备的决定表示反对。FCC的此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读，在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。
FCC的通用服务资金主要用于改善农村和偏远地区的电信和宽带互联网服务。没有该项资金的支持，许多偏远地区的美国运营商将无法继续获得有竞争力的华为产品和服务，无法继续为学校、医院、图书馆等公用设施提供可靠、高速的通信服务，美国电信设备市场（尤其是5G网络）的竞争将被弱化，普通消费者也将不得不为网络服务支付更高昂的代价。
禁止运营商购买华为设备，并不能真正改善美国的网络安全状况，FCC对此十分清楚。网络安全和用户隐私保护是华为的最高业务纲领，成立30年以来，华为建立了从战略、供应链、研发，到产品和解决方案的端到端的网络安全实践，华为业务遍及全球170多个国家和地区，从未发生过重大网络安全事故，通过全面满足客户的网络安全需求赢得了他们的信任。
华为敦促FCC及Ajit Pai主席重新考虑此项决定，我们也愿意与美国政府和政策制定者进行开放沟通，寻找保障美国电信网络安全的有效方案，维护美国农村和偏远地区消费者的利益。