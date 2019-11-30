工信部新规明日起施行：办手机号将全面实施人像比对

IT之家11月30日消息 根据工信部印发的《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》，12月1日起，电信企业在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。

今年10月，工信部办公厅印发了《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》（以下简称“《通知》”），指导电信企业扎实开展电话用户实名登记工作，夯实网络诚信体系建设基础。

《通知》从夯实基础管理、加大防范治理、强化技术监管三方面提出了11项具体举措加强管理，进一步巩固工作成效。

一是为确保电话入网环节人证一致，创新运用人工智能等技术手段，要求电信企业自2019年12月1日起在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。

二是深入防范治理二次倒卖电话卡，各电信企业应于2019年11月底前，完善电信服务协议条款，明确用户不得二次转售、倒卖电话卡，并充分运用海报、广告、短信等多种方式积极开展宣传提醒，引导用户至正规营业场所购买电话卡。

三是积极防范用户名下不知情办卡，要求电信企业自2019年12月1日起通过自有营业厅向用户提供查询名下手机号码的服务，对用户提出存在异议的手机号码应立即组织核查和处理，切实维护群众合法权益。

