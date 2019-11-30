微软远程桌面iOS版突遭App Store全区下架

更新：Microsoft远程桌面在App Store全区被下架。
IT之家11月30日消息 IT之家报道，11月27日，微软远程桌面iOS版迎来了10.0.0版本更新，支持Windows虚拟桌面（WVD）服务，带来了全新的连接中心与会话内UI，支持新的iPhone和iPad设备，同时支持深色和浅色主题。通过微软远程桌面，用户可连接到远程电脑或管理员提供的虚拟应用和桌面。
不过今天IT之家发现，Microsoft远程桌面突然从苹果App Store中下架，国区的App Store无法搜索到Microsoft远程桌面，点击链接下载会提示，App不可用。目前你所在的国家或地区尚不提供此App。
此前微软还在说明中表示：“从现在开始，更多更新将按常规节奏陆续推出。”
微软远程桌面更新内容：
支持Windows虚拟桌面(WVD)服务。
全新的连接中心UI。
全新的会话内UI，用于在已连接的电脑和应用之间进行切换。
新的辅助屏幕键盘布局。
改进了外部键盘支持。
支持SwiftPoint蓝牙鼠标。
支持麦克风重定向。
支持本地存储重定向。
支持相机重定向(需要Windows 10 1809或更高版本)。
支持新的iPhone和iPad设备。
深色和浅色主题支持。
控制你的手机在连接到远程电脑或应用后是否可以锁定。
长按远程桌面徽标可折叠会话内连接栏。
微软远程桌面：App Store（点击提示国行区无法下载）