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微软远程桌面iOS版突遭App Store全区下架

2019/11/30 16:38:04来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

更新：Microsoft远程桌面在App Store全区被下架。

IT之家11月30日消息 IT之家报道，11月27日，微软远程桌面iOS版迎来了10.0.0版本更新，支持Windows虚拟桌面（WVD）服务，带来了全新的连接中心与会话内UI，支持新的iPhone和iPad设备，同时支持深色和浅色主题。通过微软远程桌面，用户可连接到远程电脑或管理员提供的虚拟应用和桌面。

不过今天IT之家发现，Microsoft远程桌面突然从苹果App Store中下架，国区的App Store无法搜索到Microsoft远程桌面，点击链接下载会提示，App不可用。目前你所在的国家或地区尚不提供此App。

此前微软还在说明中表示：“从现在开始，更多更新将按常规节奏陆续推出。”

微软远程桌面更新内容：

  • 支持Windows虚拟桌面(WVD)服务。

  • 全新的连接中心UI。

  • 全新的会话内UI，用于在已连接的电脑和应用之间进行切换。

  • 新的辅助屏幕键盘布局。

  • 改进了外部键盘支持。

  • 支持SwiftPoint蓝牙鼠标。

  • 支持麦克风重定向。

  • 支持本地存储重定向。

  • 支持相机重定向(需要Windows 10 1809或更高版本)。

  • 支持新的iPhone和iPad设备。

  • 深色和浅色主题支持。

  • 控制你的手机在连接到远程电脑或应用后是否可以锁定。

  • 长按远程桌面徽标可折叠会话内连接栏。

微软远程桌面：App Store（点击提示国行区无法下载）

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关键词：微软远程桌面微软

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