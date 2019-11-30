华为手机Huawei Pay正式发布深圳通互联互通卡：10万张免开卡费

IT之家11月30日消息 今天，华为手机Huawei Pay深圳通互联互通卡正式发行，并宣布即日起前10万名用户可直接免费开卡。

华为手机“深圳通互联互通卡”通过手机NFC功能即可实现乘车刷卡，使用时无需解屏、无需网络，将手机靠近公交、地铁刷卡设备，通过NFC近场通信即可完成刷卡交易，轻松实现一“触”即达。

同时，该卡符合交通部互联互通标准，可以在全国近260个互联互通城市应用。

开通方式及支持型号：

华为“手机深圳通互联互通卡”目前有以下2种开通方式：一是下载“深圳通”APP完成注册，在首页点击“手机互通卡”并按照提示开通；二是通过华为“钱包”APP，点击我的服务中的“交通卡”开通此项业务，并可实现开卡、充值、销卡等功能。

▼“深圳通”APP

首页开卡位置

▲“钱包”APP

首页开卡位置

目前支持的华为机型有：Mate30系列、Mate20系列、P30系列、Mate X、nova5 Pro以及荣耀V30/V30 Pro、荣耀20/20 Pro、荣耀V20、荣耀Magic2等，后续将支持更新系列和更多机型。

10万个名额使用后，开通手机“深圳通互联互通卡”需要支付20元服务费，但在开通30天后可通过“深圳通”APP申请退回服务费。