内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

华为手机Huawei Pay正式发布深圳通互联互通卡：10万张免开卡费

2019/11/30 17:37:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月30日消息 今天，华为手机Huawei Pay深圳通互联互通卡正式发行，并宣布即日起前10万名用户可直接免费开卡。

华为手机“深圳通互联互通卡”通过手机NFC功能即可实现乘车刷卡，使用时无需解屏、无需网络，将手机靠近公交、地铁刷卡设备，通过NFC近场通信即可完成刷卡交易，轻松实现一“触”即达。

同时，该卡符合交通部互联互通标准，可以在全国近260个互联互通城市应用。

开通方式及支持型号：

华为“手机深圳通互联互通卡”目前有以下2种开通方式：一是下载“深圳通”APP完成注册，在首页点击“手机互通卡”并按照提示开通；二是通过华为“钱包”APP，点击我的服务中的“交通卡”开通此项业务，并可实现开卡、充值、销卡等功能。

▼“深圳通”APP

首页开卡位置

▲“钱包”APP

首页开卡位置

目前支持的华为机型有：Mate30系列、Mate20系列、P30系列、Mate X、nova5 Pro以及荣耀V30/V30 Pro、荣耀20/20 Pro、荣耀V20、荣耀Magic2等，后续将支持更新系列和更多机型。

10万个名额使用后，开通手机“深圳通互联互通卡”需要支付20元服务费，但在开通30天后可通过“深圳通”APP申请退回服务费。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为手机Huawei Pay公交卡

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有