任正非接受CNN专访：即使没有了谷歌，华为手机也能当世界第一

IT之家11月28日消息 据美国CNN报道，近期华为首席执行官兼创始人任正非接受了CNN采访，任正非表示，即使与谷歌的软件和应用程序脱离联系，华为仍然可以成为世界第一的智能手机品牌。

这家中国公司，华为已经是世界上最大的电信设备制造商。它有望在今年超越三星成为智能手机的第一大销售商，不过在今年5月份，华为公司被列入了美国贸易的“实体名单”。限制措施禁止谷歌、英特尔和博通等美国公司出售软件和零部件等给华为，除非它们获得了美国政府许可。

CNN表示，现在，华为来之不易的海外市场份额正在缩小，因为中国境外的客户开始谨慎购买华为Mate30等新款手机，因为可能无法访问Google Play商店以及Facebook，Uber和Google Maps等热门应用程序。

周二在接受CNN Business采访时被问到，即使没有Google，华为是否仍然可以成为世界第一大智能手机品牌。任正非表示：“我认为这不会成为问题，”他补充说，这将需要更多时间。

华为受到了来自美国的更大压力。华盛顿称，华为产品构成国家安全风险，中国公司驳回了这一指控。

上周，一些美国公司（例如微软公司）获得了美国商务部的许可，以授权有限的业务，这不会对国家安全或外交政策利益造成重大威胁。该部门还表示，一些公司被拒绝了许可证。

任正非对CNN Business表示，Google既没有被拒绝许可，也尚未获得许可。Google并未立即回应置评请求。

华为曾多次表示，如果可能的话，它更愿意与谷歌合作。任正非表示，但它正在制定“大规模”的备份计划。

华为一直在开发自己的操作系统鸿蒙（HarmonyOS)，以及一个应用程序商店。但是华为商店目前只有45000个应用程序可供下载。根据市场数据公司Statista数据，Google Play商店中的这一数字约为280万。

任正非表示，就创新而言，美国仍然是最强大的国家，包括中国在内的任何国家和地区都无法在“几十年之内”赶超美国。

但他进一步表示，如果华盛顿继续限制美国公司与其他公司进行贸易，那么可能会无意中帮助竞争对手崛起。

任正非说，如果华为不能与美国供应商合作，“我们将不得不求助于替代方案。如果这些替代方案变得成熟，我认为改回先前版本的可能性将较小。”

任正非说：“对我们所有人来说，这是关键时刻，我希望美国政府可以考虑对美国公司最有利的事情。”

尽管有实体名单限制，但今年华为的业务已证明具有广泛的弹性。华为公司上个月公布最新财报时，它表示2019年前9个月的收入与去年同期相比增长了24%。中国市场的智能手机销量飙升对其有所帮助。