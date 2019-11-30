微信那些冷知识：最多只能加5040个好友，转账单日有上限

IT之家11月30日消息 近期针对微信好友人数上限调整为4800的谣言，微信官方最新辟谣，实际上微信最大的好友数量仍然为5040人。

微信好友最多为5040人

据误传这与微信之父张小龙喜欢古希腊著名哲学家柏拉图重要的对话体著作之一《理想国》有关，柏拉图认为理想王国的人数为5040人。但这个上限完全是杜撰。

在你的微信通讯录中一直往下拉，就可以看到你目前的好友人数了。

微信群聊的人数最多为500人

而QQ群人数可以达到2000人。

微信群规定：

微信群最多为500人；

微信群超过40人，当超过40人，您的邀请需对方同意；

微信群超过100人，您邀请对方进群，对方需通过实名验证才能接受邀请。（可进入微信【钱包】绑定银行卡进行验证）。

为了避免恶意帐号给微信群带来骚扰，更好的保护信息安全，100人以上的微信群，主要针对已通过实名验证的微信用户。微信团队表示将持续优化，推出合适的人数上限，给微信用户提供最优的产品体验。

微信视频、语音群聊最多9个人

微信的视频可以群视频聊天，但是最多只能9个人一起视频聊天，语音通话一样限制为9人。

很多人看到群只有【语音聊天】，却找不到【视频聊天】。这时只要点击【语音聊天】，然后勾选你想邀请聊天的人，然后大家接受之后，再点击【打开摄像头】，就可以视频聊天了。

微信转账单日有限额

微信发红包上限是200，超过200可以用微信转账的方式付给对方。其实，微信转账单笔及单日转账额度也是有限制的。

比如兴业银行单笔最高5万元，单日最高也是5万；建设银行单笔最高可转一万元，单日最高可转5万元；农业银行单笔最高可转1万元，单日最高也只能转1万。

已实名用户限额：

零钱转账限额：20万元/日，安装数字证书后只受账户支付额度限制；

银行卡转账限额：20万元/日，月无限额。

注：微信支付会根据银行规则、支付业务场景、交易风险等级进行交易额度限制，具体额度以实际支付中的提示为准。