下一个爆款iPhone 6，分析机构：苹果iPhone 11S/SE2再迎大规模换机潮

此前据台湾电子时报援引未具名苹果供应链人士的话报道称，苹果预计2020年下半年推出的三款新iPhone（或为iPhone 11S系列），从2020年Q3季度到2021年1月份的总出货量将达到1.1亿-1.2亿部。而这也与iPhone 11S时期迎来更大规模换机潮有关。

上一次苹果iPhone用户大规模换机潮还是在iPhone 6、iPhone 6s时代，今年7月份，苹果在全球市场正式停产iPhone6系列手机产品。据统计苹果iPhone 6系列累计出货量已超2.5亿台，是iPhone家族中出货量最高的系列。

而分析机构认为，明年的iPhone 11S时代将是iPhone 6之后，5G时代苹果迎接的再一次大规模iPhone换机潮。

据爆料，苹果在2020年将推出iPhone 11S、iPhone 11S Pro、iPhone 11S Pro Max三部手机，并且这三部手机都将是5G手机。分别采用5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸OLED屏幕。

其中，三星Display将提供5.4英寸和6.7英寸OLED屏幕，并与LG Display一同供应6.1英寸OLED屏幕。

此前据郭明錤报告，2020年初还将发布iPhone SE2手机，搭载A13芯片，3GB内存，移除压力感应模块 (3D Touch)，售价自399美元起，可望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。而iPhone 7/iPhone 8手机用户可升级到iPhone 11/11S 5G系列手机。