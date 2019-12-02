苹果官网上架内存条：32GB*2，8802元

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IT之家12月2日消息 根据网友投稿，苹果官方现已上架SO-DIMM内存条，可在笔记本、Mac mini、iMac等设备上使用。售价方面，8GB*2售价2934元、32GB*2售价8802元，相比市面上主流产品要贵得多。
参数方面，苹果官方官方上架的内存条颗粒来自美光和SK海力士，频率有2400MHz和2666MHz可选，时序未知。想为自己的Mac mini或者是iMac 更换内存的小伙伴可以参考一下。
点击访问：苹果中国官方在线商店
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