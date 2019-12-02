工信部集体约谈18家垃圾信息问题严重企业：小米、迪信通在列

IT之家12月2日消息 据工信部官网消息，2019年11月29日，工业和信息化部信息通信管理局针对部分移动转售企业垃圾信息严重扰民问题，集体约谈了18家移动转售企业。

工业和信息化部信息通信管理局严肃指出，部分移动转售企业罔顾企业主体责任，漠视用户利益，治理垃圾信息不力，影响十分恶劣。明确要求被约谈企业务必提高认识，端正态度，吸取教训，务实整改，加强企业内部管理和渠道管控，建立健全长效机制，促进移动转售行业持续健康发展。

会上，参会企业承诺将提高政治站位，深刻认识垃圾信息治理工作的极端重要性，坚决整改到位，确保按电信主管部门的要求在短期内取得实效，不断提升用户获得感、幸福感。

被约谈企业名单（名单来自工信部官网）

中麦控股有限公司

小米科技有限责任公司

青岛日日顺网络科技有限公司

深圳星美圣典文化传媒集团有限公司

苏州蜗牛数字科技股份有限公司

民生通讯(深圳)有限公司

用友移动通信技术服务有限公司

天音通信有限公司

深圳市优友互联有限公司

分享通信集团有限公司

北京互联时代移动通信有限公司

北京迪信通通信服务有限公司

厦门三五互联科技股份有限公司

海南海航信息技术有限公司

青岛丰信通信有限公司

长江时代通信股份有限公司

浙江连连科技有限公司

广州博元讯息服务有限公司