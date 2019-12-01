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“携号转网规定”今日起施行：电信经营者不得阻止用户携号转网

2019/12/1 16:21:19来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月1日消息 据工信部官方网站消息，《携号转网服务管理规定》今日起正式施行，规定中表示电信业务经营者不得阻止用户携号转网。

据了解，从11月27日起“携号转网”正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。早在11月初，工信部发布《携号转网服务管理规定》，该规定于今日（12月1日）正式实施。规定中表示，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得出现9种行为具体如下：

  • （一）无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务；

  • （二）用户提出携号转网申请后，干扰用户自由选择；

  • （三）擅自扩大在网期限协议范围，将无在网期限限制的协议有效期和营销活动期默认为在网约定期限，限制用户携号转网；

  • （四）采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量；

  • （五）在携号转网服务以及相关资费方案的宣传中进行比较宣传，提及其他电信业务经营者名称（包括简称、标识）和资费方案名称等；编造、传播携号转网虚假信息或者误导性信息，隐瞒或淡化限制条件、夸大优惠事项或携号转网影响、欺骗误导用户，诋毁其他电信业务经营者；

  • （六）为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案；

  • （七）利用恶意代客办理携号转网、恶意代客申诉等各种方式，妨碍、破坏其他电信业务经营者携号转网服务正常运行；

  • （八）用户退网后继续占用该携入号码；

  • （九）其他违规行为。

此前官方也披露在11月10日至26日“携号转网”试运行期间，三大运营商26省试运行期间的携转情况。中国移动携入用户36413，携出30165；中国联通携入16525，携出28952；中国电信携入25734，携出19555户。

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关键词：携号转网工信部

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