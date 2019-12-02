卢伟冰：小米MAX系列不会有了

IT之家12月2日消息 昨日，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理@卢伟冰 在回复网友询问时表示，MAX系列“不会有了”。

目前而言MAX系列应该指的是小米MAX系列，早在今年6月21日，雷军就明确表示今年没有计划推出小米MAX系列新机，而卢伟冰也在当天就小米MAX系列向网友征求意见，网友普遍认为被小米“砍掉”的MAX可能会被归到红米阵营中去。从昨日卢伟冰的回复来看，小米MAX系列应该被砍了，小米MAX系列的大电池的优势不再，精简产品线似乎是更好地选择。