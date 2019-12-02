上海市场监管抽检耳机产品30批次，4批次不合格

IT之家12月2日消息 上海市场监管官方发布消息，近期，上海市市场监管局对本市生产、销售的耳机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品，经检验，不合格4批次。

本次监督抽查相关标准要求，对下列项目进行了检验：听音检验、额定阻抗、特性电压、频率响应、声压级、头戴耳机的两个耳机的频率响应之差、总谐波失真、头环夹力。

本次抽查发现涉及安全性指标的项目全部符合标准要求，另有4批次产品的使用性能指标不符合标准要求，涉及的不合格项目为：额定阻抗、声压级、头戴耳机的两个耳机的频率响应之差和总谐波失真。

不合格项目解读

额定阻抗不合格，容易引起耳机声音昏暗或者低音发混、中高音偏暗的现象，严重影响耳机的音质。

声压级关系到耳机能否被驱动以及是否对人耳造成不适。声压级过小，耳机就不容易被驱动、不容易出声；声压级过大，会对人耳听力造成不同程度的伤害；头戴耳机的两个耳机的频率响应之差不合格，严重影响人耳对音质的听觉效果。

总谐波失真不合格，会导致耳机播放声音时出现失真情况，严重影响消费者的视听感官。

耳机选购小贴士