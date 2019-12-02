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上海市场监管抽检耳机产品30批次，4批次不合格

2019/12/2 13:39:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月2日消息 上海市场监管官方发布消息，近期，上海市市场监管局对本市生产、销售的耳机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品，经检验，不合格4批次。

本次监督抽查相关标准要求，对下列项目进行了检验：听音检验、额定阻抗、特性电压、频率响应、声压级、头戴耳机的两个耳机的频率响应之差、总谐波失真、头环夹力。

本次抽查发现涉及安全性指标的项目全部符合标准要求，另有4批次产品的使用性能指标不符合标准要求，涉及的不合格项目为：额定阻抗、声压级、头戴耳机的两个耳机的频率响应之差和总谐波失真。

不合格项目解读

额定阻抗不合格，容易引起耳机声音昏暗或者低音发混、中高音偏暗的现象，严重影响耳机的音质。

声压级关系到耳机能否被驱动以及是否对人耳造成不适。声压级过小，耳机就不容易被驱动、不容易出声；声压级过大，会对人耳听力造成不同程度的伤害；头戴耳机的两个耳机的频率响应之差不合格，严重影响人耳对音质的听觉效果。

总谐波失真不合格，会导致耳机播放声音时出现失真情况，严重影响消费者的视听感官。

耳机选购小贴士

  • 购买耳机时，应关注耳机外观是否平滑，做工是否精细，同时也应关注耳机的辅助线材。选购时可以用手弯折线材，一般正规的铜线弯折时，感觉不到金属的存在。

  • 如果有试听的音源，选购耳机时尽量带上音源，现场试听。最好选购原配型号的耳机。同时，不同的耳机有不同的特色，可以通过试听的过程，来挑选比较适合自己的耳机。

  • 购买耳机时，应仔细观察耳机及配件的包装说明文字，确认是否标出执行的标准，以及有关型号规格、技术指标等，如额定阻抗、灵敏度、总谐波失真等参数，同时确定与耳机配套使用的设备。

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关键词：耳机

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