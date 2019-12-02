缺钱选址难电费贵，5G这个万亿大项目还有哪些拦路虎？

一“如果5G时代不到来，我们就白干了”

甚嚣尘上的5G商用普及，落地步伐越迈越快，迄今为止一年之内，已经完成了5G牌照的发放和正式商用启动，换句话说，人人可接入的5G商用时代，理论上已经成为可能。

“最好的时代”、“5G是历史上最野心勃勃的技术革命，它是要让每块石头都上网”——业内人士不吝用这样的说法来形容5G的到来。

“5G整个拉动产业之后，这个单位是万亿元，它的间接产出会比直接产出高出很多，因为带动周边的一些产业，经济规模是很难想象的。”在网易科技于国庆前举办的一次5G主题沙龙上，紫光展锐消费电子产品规划部部长钟宝星如是说，在他看来，5G+AI的应用，将带来一系列产业（垂直行业）的智能化革命。

“中国在5G上，其实是处在一个非常有先发优势的阶段，我们认为5G是下一轮信息科技革命的制高点。在这个过程中，每个国家都会开展技术上的正面竞争，哪个国家能够胜出就可以对全球输出标准，以及引领相关行业。”九合创投高级投资经理王晓妍说，“中国在整个5G技术储备以及相关产品研发上，一直处在比较领先的优势。”

回归现实，5G时代一应美好的远景暇想，取决于基础设施建设的进度，而这副担子，就挑在网络运营商的肩上，负载着各种期待的目光，运营商们也在冲刺。

“从去年（2018年）8月份北京第一个5G站点开始，我们就一直处于加班状态，今年年初5G建设加速，我们周六基本就没有放过假了，有时候周日也要加班加点。”负责北京5G站点勘察设计和建设的中国铁塔员工李爽（化名）告诉《后厂村7号》记者。

在李爽看来，5G基站的建设都在按照规划稳步进行，甚至有些地方实现了超额完成。

根据官方的说法，预计到今年年底，全国将开通5G基站超过13万座。业内也有人预期，在5-7年的投资周期内，中国会渐进式地投入总规模达1.4万亿左右的资金用于5G网络建设。

对于置身其中的运营商们来说，要为通信史上这样一次技术变革和引领铺路，所需要克服的压力和焦虑、疑问和矛盾，显而易见。

消费者有对网速、资费等服务内容的吐槽和质疑、设备商有对基建提速的催促、行业各主体有尽快接入的愿望，而运营商自己，在全力执行5G战略落地的同时，也有对于高成本投资和收益回报的谨慎考量。

基于上述种种，从目前5G落地的情况来看，实际节拍还是有些跟不上想象。

“我觉得基础设施的升级还有很长的路要走，我们期待着4G和5G的覆盖更加完善”，360公司安全研究院技术总监黄琳说，据她所知，就是处在最活跃的粤港澳大湾区的珠海市，有些交通便利地段也依然无法进行实时远程信号传输，工厂卖出设备，无法远程联网调试，“就在这样一个发达的地区，这个地方4G覆盖特别差，连远程桌面连接都不能支持。”

“对5G的期望别太高，它的成熟需要时间。”11月23日，在2019网易未来大会5G+分论坛上，九合创投创始人王啸直言，5G可能会在短期内受到各种挑战，他预期要到两三年之后“会好很多”。

对于一些行业主体来说，想要取得发展，没有5G是不可想象的，这是他们赖以活命的根本。

“VR的元年、VR应用的元年、VR大规模爆发的元年、VR真正走进我们生活的元年。迄今为止，我们VR大概元了六、七年，一直也没有走进大家的生活。”观界科技CEO刘天成说，他对此感到“很尴尬”。2016年，他们和CCTV合作，把中央电视台春节联欢晚会节目VR化，很多人问他们是不是能力不行，为什么不能做直播？他告诉人们，并不是自己不行，而是由于带宽低、时延大，直播不同步，传不出去。

“一言而蔽之，VR可能目前比较缺的就是高带宽跟低时延的一个传输网络。”作为VR行业主体，他们对5G如盼甘霖，“我们就在赌。赌什么呢？赌5G时代能够到来。因为MESH流的数据量远比普通的视频要大得多。如果5G时代不到来，我们就白干了。”

“政府非常重视，原因就是5G是社会的5G，不是运营商的5G，投资比较大，但也比较难。”一位运营商人士对《后厂村7号》记者坦言，尽管政策有扶持，他们也都在全力以付，但推进过程中也的确遇到过一些困难。当前的5G进程，对他们既是机遇，也是挑战。

一方面，运营商的用户规模会呈指数级增长，他们可以和各行业主体合作，提供网络服务和集成商服务，收入模型会发生变化。而另一方面，网络流量越来越便宜，在降低资费的政策背景下，要投入那么多钱建设5G网络，又无法从流量上增收。

为了5G而5G的应用，九合创投王晓妍说，这背后存在一种逻辑，即包括产业主体在内强行地去推进5G，其实也是运营商为了想要收回成本去努力地在推，哪怕是补贴来进行一些试点。一旦试点成功了，去规模化复制之后，它可能会产生一些新型的收费模式，来覆盖建网的成本。

对于5G战略推进而言，很多关系项还都需要进一步梳理到位，据《后厂村7号》了解，光运营商这一个环节，就需要打通不少关口才能往前行进。

二“要说缺钱，那是真的”

10月31日，北京国际会议中心，2019年中国国际信息通信展氛围火爆，开幕式当天还不到9点钟，能容纳1000人的主会场已经水泄不通，挤不进去的厂商、媒体和观众，只能在三楼的直播大屏幕前“围观”。

说这是一个通信技术变革的历史性节点，不为过。当天，三大通信运营商的一把手和中国铁塔董事长齐聚，共同公布5G资费套餐，并举行了5G商用启动仪式。

“运营商当然很积极，不积极不行，这是上面下达的命令，企业是背负着责任的。”在被问到5G网络建设情况时，参展运营商的工作人员这样表态。

据他介绍，无论是5G牌照发放，还是商用套餐的推出，都比预期来得要快。

“我大概是提前一天知道牌照要发放了，因为接到了任务：6月6日去工信部开会，做报道。”身在通信行业十几年，经历了3G、4G牌照发放的媒体人贾芳（化名）向《后厂村7号》记者说，“虽然工信部已经各种暗示牌照即将发放，但还是挺突然的。”

按照原来的规划，2018年中国5G网络试点，2019年预商用，2020年正式商用。从实际动作来看，中国5G牌照发放和正式商用比这个规划提前了。

“5G网络的建设是全球的大势所趋，中国经历了前几代移动通信技术的落后跟跑与并跑后，在5G到来的时代不断创新，已经走在了全球前列。”赛迪顾问信息通信产业研究中心高级咨询师李朕这样说。

根据德国专利资料公司IPlytics去年底发布的5G专利报告显示，中国拥有全球36%的5G标准必要专利，这个数字是中国公司在4G专利中占比的2倍还要多。

“中国技术不断发展带来的红利，市场需求也在逐步释放，多重原因造就了5G建设迅速的局面。”李朕分析称。

身在工信部电信研究院的陈工称，提前发放5G牌照，意味着产业要加速，刺激5G生态的建设。

中国信息通信研究院发布的报告显示，2020年到2025年的5年中，国内5G投资将达到9000到15000亿元，会带来10.6万亿的经济产出、300万个就业岗位，拉动中国数字经济增长15.2万亿元。

但是，运营商有话说。

“要说（建5G）缺钱，那是真的。”有运营商负责网络规划的员工说。

运营商财报显示，2019年中国电信预计资本开支780亿元，其中用于5G网络建设的投入预算为90亿元；中国联通资本开支预计580亿元，60亿-80亿元用于5G的网络建设；而中国移动规划在2019年完成5G基站建设3万-5万个，5G投资约为172亿元。

三大运营商5G建设的资本之和不到500亿元，舆论用谨慎来形容运营商在5G投资上的表现（据新华社）。

从4G网络建设规律来看，2013年在牌照发放后，中国移动开启4G网络的规模部署，单2014年一年的投入就有800多亿元。

“常年的市场份额考核引入的恶性竞争，以及近两年的提速降费的要求，都导致了运营商近年来收入增长缓慢，净利润下降。而且4G网络长期处于增量不增收的状态，网络扩容成本又在直线上升……”谈到目前的处境，一直负责无线网络优化的运营商人士郭亮（化名）这样说，“我们4G数据流量增加了60%-80%，但收入却没有增加，因为提速降费，流量越来越便宜了。运营商只能是增量不增收。”

在今年7月份工信部举办的提速降费的座谈会上，中国移动市场部副总经理首建国就提到，中国移动提速降费工作累计让利2026亿元，在降费方面，中国移动手机上网单价累计降幅达91.5%，国际长途直拨资费最高降幅超过90%，国际漫游流量平均单价较2015年下降超过80%。

2019年10月21日，中国移动发布了前三季度未经审计的主要运营数据，其中运营收入和利润均出现了下滑，下降比例分别为0.2%和13.9%。这并不是中国移动的首次双下滑。

“在这个时间点发放5G牌照，虽然有国家战略发展考虑，但对运营商来说未见到有实际的业务收入增加的可能，反而需要投入大量投资建设新的网络，如果5G新业务无法短期内形成增量收入，运营商将面临着净利润进一步下滑的可能。”郭亮担忧。

据《后厂村7号》记者采访了解到，一个基站的建设，至少在20万人民币的成本，这还只是在设备购买上，算下来，是一笔体量不小的账额。

李朕分析：“在资金方面，5G网络前期铺设工作投入比4G要大，由于组网方式的不同，5G采用了Massive MIMO的大规模天线阵列比4G天线数量更多，加上电力消耗更大，基站部署为宏基站与小基站共同组网，因此有更高的成本，预计基站数量大概在4G的1.1-1.5倍左右，相应的成本也成比例增加。”

据《后厂村7号》记者在基层的采访，目前的5G推进，由各级政府主导，运营商则是在随着政策的指挥棒响应和跟进。

“（投资资金）就是运营商出，国家不管。我们是上市公司，财政不会去支持一个上市国企。”运营商人士说。5G本身是一种政策导向，国有网络运营商兼有社会公益属性，不像国外运营商，利字摆在第一位，偏远的地方，经济不行，信号不好，不会去开展业务，中国运营商负有消除数字鸿沟、缩小城乡差距的责任，在考虑投资收益的同时，必须跟上政策的步调。

运营商也意识到，如果要进一步增收，就必须深入到各行业的5G业务创新中去，提供各种垂直的网络平台和集成服务。《后厂村7号》记者注意到，在东部沿海发达省份，一些运营商已经在智慧园区、智慧医疗、航空、电网、校园、汽车等领域与产业主体开展更富针对性的“5G+”业务订制服务。用他们自己的话讲，是“携手产业链伙伴，打造了一系列标杆应用。”

“虽然5G实现了商用，但还未出现杀手级的应用。”运营商网络规划人员郭亮（化名）说，“因此，我们对5G的理解，只能是5G是未来，4G是饭碗。”

言下之意，4G这只饭碗眼下还得稳稳端着，至于投资5G，那是在投资未来，虽然暂时还难以回收利益，但是在为将来的市场铺路。

360公司安全研究院技术总监黄琳说，“我们也期待，传统的企业，运营商跟互联网企业当中找到一个共赢的商业模式，而不是像4G时代，大家觉得运营商没有赚到钱，赚钱的都是抖音和微信这样一种模式。我们希望在5G的时代，大家都能够得到共赢。”

面对5G上万亿的建设成本，运营商们也在合力应对，在今年9月9日,中国联通和中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，两家运营商将政府分配的不同5G频率拿出来共同建设一张接入网。

“因为所分配频段相邻，可以共用一套接入网设备，两家协同可以降低成本。”李朕向《后厂村7号》解释道。

在今年中国联通中期业绩发布会上，联通董事长王晓初也表示，共建共享可以令每家运营商节省2000亿元资本的开支。

但在建设过程中，有的是拦路虎在等着。

拦路虎之一：高电费、选址难

在10月31日，三大运营商公布5G正式商用前夕，中国移动董事长仍在向外界传达，5G发展还有很多卡脖子的问题，还需要大家共同努力推动解决。

而这个卡脖子问题之一，就是电费。

“电费的问题你应该好好问问铁塔，他们负责建设基站，向运营商收电费的钱，每次他们给运营商要钱，运营商都会怀疑铁塔是不是从中动了什么手脚，电费太贵了。”2019年国际通信展上的一位参展人员调侃道。

郭亮告诉《后厂村7号》，电费对运营商来说是一笔沉重的成本，也可能是5G规模发展的一个重要障碍。

据了解，5G基站之所以耗电量惊人，一方面是采用了Massive MIMO的大规模天线阵列，比4G天线数量更多，对电量的需求增大；另一方面，5G传输速率成倍提升，5G基站将处理海量的数据，计算功耗将不断增加。

除此之外，5G使用频段高于4G。众所周知，频段越高，信号覆盖范围越小。5G覆盖范围从4G的公里缩小到了百米，范围小了1/10，如果想要实现同样面积的覆盖，5G基站的数量将是4G的2-3倍，基站数量越多，功耗自然也就更大。李朕说，“目前一座4G基站一年的电力成本大概在12000元左右”。

而运营商人士透露，5G基站运转的耗电量是4G基站的3倍之多。在一些地方，当基站建成后，为了节约成本而不让基站空转，运营商会采取对已建成的基站进行断电办法来应对。

为“共享而生”的中国铁塔，目前已经接到了运营商10万个5G基站建设的需求。“经初步测算，这10万5G站址开通后产生的电费将为铁塔租费的数倍以上。”铁塔方面称。

在高耗电方面，运营商一方面与设备厂商寻找技术的突破，降低功耗；另一方面，还需要寻找其他方式减轻电费负担，比如将运营商的电力供应从转供电转变为直供电。

据IT时报报道，工业区的厂房上的基站，无法接供电部门的直供电，只能接业主的转供电，一般来说，直供电的成本在0.9元/度-1元/度，转供电成本则高达1.3元/度，涨价率达30%-40%。

据了解，部分省份已经出台了相关政策，5G基站转供电改直供电，降低用电成本，加快5G产业发展，甚至对运营商的宏基站给予不同程度的补贴支持。

拦路虎之二：选址难

通信基站选址难，是老生常谈的话题，到了5G时代，由于基站覆盖密集，功耗更大，5G基站选址矛盾也变得更加突出。

中国铁塔通信技术研究院院长窦笠曾表示，在目前5G集中建设的关键阶段和部分重点建设项目上，存在选址难、进场难、索要高额协调费和场租费等突出问题。

负责北京5G站点勘察设计和建设的铁塔员工李爽（化名）从去年8、9月份就开始忙着跟物业、业主、运营商打交道了。

“5G需要增加单独的天线，设备比原来4G重量更重了，对抱杆和电力有了更多的需求。我们铁塔现在做共建共享，就需要将三大运营商的不同需求，进行整合。”李爽向《后厂村7号》描述，“整合了运营商需求之后，我们还要与业主进行沟通，然后去现场勘查，出设计方案，然后再与业主沟通费用的问题，然后才能进入施工阶段。”

李爽大部分的时间都花在了与业主沟通上。在5G建设前期，很多业主对5G并没有太多概念，李爽还需要向他们讲好5G的故事，告诉对方这不是单纯的运营商商业行为，而是国家战略发展，希望业主从观念上转变。

有时候，业主、物业之间因为场租相互扯皮，会导致为期2天的施工，前期沟通就花费了2个月时间。中国铁塔北京分公司对海淀区核心地带：中关村西区新中关大厦楼顶的原4G机房进行替换，就遇到了这种情况。

由于新中关楼顶数层被一位香港业主买走，业主声称只要在楼顶布放通信设备，铁塔公司必须直接把场租费缴纳到自己手中，中间还涉及到物业公司的问题，也是经过了层层谈判，才最终得以施工。

“这样的情况，不止新中关一个楼宇，越来越多的站址出现业主、物业责权不清的问题，也为铁塔公司站址协调带来一定的麻烦。”

“还有个别业主或者个人单位会索要高额的费用，或者是以辐射为由不让进驻。”运营商方面也有类似遭遇，郭亮告诉《后厂村7号》，“有些业主张口就要几十万，这种就是纯粹将5G视为赚钱的机会，漫天要价。”

中国铁塔通信技术研究院院长窦笠建议，应当进一步明确公共基础设施开放要求，出台建筑物基础设施建设标准，各地新建、改（扩）建的建筑物、市政道路、综合管网、大型工程项目等，在建筑工程施工图设计环节、建设单位施工图送审环节、竣工验收环节，均应有配套通信基础设施相关规范要求。

必要的时候，还得政府出面将工作推进。郭亮说，“现在政府方面给了大力支持，多次出台红头文件，解决选址难的问题，拿着红头文件去沟通效果好很多。”

据了解，湖北省为解决5G规划建设问题，与湖北铁塔公司签署了战略协议30余份、红头文件250多份，解决了1600多个选址难题。

三、先把网速搞流畅，再来说其他

“中国速度”在5G网络建设中也得到体现。根据运营商公布的最新数据，目前已经在全国开通了8.6万个5G基站，北京、上海、广州和杭州四大城市甚至实现了5G网络连片的覆盖。另据统计，短短两个月，三大运营商5G预约用户超过了千万人。

但网络上也充斥着网友的抱怨：为什么体验不到宣传的5G速度；为什么有5G信号，却只有4G网速……

根据5G对峰值速率要求，要达到下载20Gbps、上传10Gpbs，延迟降低到1毫秒以下。

“5G在国内关注度太高了，需要降降火。我认为短时间内大家高估了5G，但长时间却又低估了5G。”工信部电信研究院的副总工陈工（化名）说。

“网络建设本身也有自己的规律，一定先是热点区域覆盖，然后是更广度覆盖，不可能一下子整体跨入5G时代。”

中国电信科技创新部顾问沈少艾在2019网易未来大会上也透露，目前5G网络的布局还不够普遍，三家运营商在一些重点区域有部署，如果消费者要想尝鲜，也只能在杭州等大城市的会展中心或是CBD区域，才会有全新体验，之后会逐年把网络覆盖到主要的城市，提升人们使用5G的机会。

对于手机显示5G信号，网速却是4G情况的问题，郭亮向《后厂村7号》分析，这里存在一个“锚点”的概念。

锚点是相对于NSA网络建设而言，在建网初期，为了快速部署5G网络，运营商采取的是NSA的组网模式，也就是说在无线侧建设5G的接入网络，但在核心侧仍然使用4G核心网，这种组网方式就需要5G终端接入4G无线网络来作为一个锚点登陆5G。

“目前在个别区域，由于锚点没设置好，导致NSA手机无法正常登陆5G，从而只能体验到4G的速率。”郭亮解释。

另外，据《后厂村7号》采访了解到，国内最大的运营商中国移动5G网络频段有两个：一个是2.6KMHz，一个是4.9KMHz，目前中国移动主要在2.6KMHz上部署5G网络。其中，国家分配了160Mhz的带宽给中国移动，这160M带宽是4G和5G公用的频段，由于部分区域在部署5G的时候和4G的两个频点有干扰，4G网络业务繁忙，5G网络基本空载，虽然这种干扰对4G影响有限，但对5G影响非常大，造成了5G速率无法达到预期。

不过接受采访的运营商人士也告诉《后厂村7号》，这两个问题都在持续优化中，尤其是在完成2600MHz的频段重耕后会得到解决，无干扰情况下的5G速率是可以保证的。

在这个背景之下，5G产业化的推进在业内人士看来也不大可能出现过高提速。无人驾驶技术公司驭势科技创始人吴甘沙对《后厂村7号》记者说，目前很多人对5G本身的商业化的时间表和规律有一些误区，5G与4G的不同点在于，“它不是一下子铺开的，它是从点到线，然后再到面开始应用。”

“我们的移动通信网永远不可能做到机机覆盖，总是有覆盖好的地方、覆盖差的地方。5G逃脱不了这个。有离基站近的地方，有离基站远的地方，有遮挡的地方。网的速率是波动的，所以总是有好有坏，唯一的办法就是把它整个水平往上提，最差的地方也能够满足比较高质量传输。”OPPO 5G专家沈嘉说，5G应用爆发首先不是非要出现一个什么新业务，而是满足大家一种使用感受上的不同，就像当初3G转4G一样，原来人们感觉上网慢，后来感觉上网快，基于这样，才有了后面短视频应用的出现，他认为，当前首先需要实现的是，“明年也好，可能未来一两年也好，我们现有的这个业务能够更流畅地使用”，然后才能谈及其他的应用爆发和商业创新预测的问题。

在这个情况下，要把握风口投资下注，显得不无挑战性。华为云中国区副总裁胡维琦在2019网易未来大会上就告诉在场人士，既要对5G这样的新鲜事物充满期待和向往，同时也“要保持一定的冷静和客观”，在做投资的时候一定要考虑时间的问题，太早或太晚都不合适，太早进入会成为先烈，太晚进入只能成为追随者。至于什么是刚刚好的时间，她说，“每个人都有自己的判断”，前提是，“你把你的机会看清楚了，把你自己准备好了”。