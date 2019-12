IT之家12月1日消息 中国5G已经超越美国了吗?高通CEO史蒂夫·莫伦科夫近日在接受彭博社采访时对此表示,在技术上还没有,但中国在5G的部署上,尤其是基站的建设,发展很快。这是有史以来第一次中美并驾齐驱,以前的话都会慢个2年或者5年。

11月19日,在高通分析师日上,彭博社记者询问高通CEO,你觉得中国在5G上已经超越美国了吗?高通CEO回答道,我觉得从技术层面来说还没有。但是在5G部署上,尤其是基站的建设,中国的发展真的很快,我之前也说过,今年底中国能建成13万个基站,明年将达到100万个基站。如果你把这个数字和你在美国看到的相比,那是非常大的数字,但这并不意味着美国的发展不快,只是这是有史以来第一次,中国能和美国并驾齐驱了。以前的话都会慢个2年或者5年。

高通此前宣布第四届骁龙技术峰会将于12月3-5日在夏威夷茂宜岛举行,邀请函上标注着「Say“Aloha”to the future of 5G and more」,这意味着5G将成为本次峰会的重点,将要推出的“骁龙865”可能会同时推出5G版本和4G版本。