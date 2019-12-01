天玑1000 5G芯片卖70美元一颗，联发科的底气在哪里？

据台湾《经济日报》报道，联发科在11月26日正式发布首颗5G单芯片天玑1000（内部代码MT6885）后，开始陆续向客户报价。业界人士原本估计这颗芯片售价约为50美元，已经让人非常惊讶，但在市面上5G芯片供应稀缺的情况下，天玑1000报价直线上升到70美元一颗，可以说是天价。

此外，市场还传出，同系列的高频版本MT6889售价高达70美元到80美元之间，远远高于一般4G芯片10美元到12美元的价位，涨价了五到六倍。

“狮子大张口”的底气

首颗5G芯片敢于“狮子大张口”，联发科的底气在哪里？主要有以下几点：

首先，天玑1000在性能上表现出色。联发科公布的相关信息表示，天玑1000是全球首款支持5G双载波聚合的5G单芯片、全球最快的5G单芯片、全球最省电的5G基带、全球首个支持5G+5G双卡双待、全球首款集成Wi-Fi 6的5G单芯片、全球最强的GNSS卫星定位导航系统、全球首款基于Cortex-A77四核的芯片、CPU多核跑分全球第一、GPU性能全球第一、AI性能全球第一。

其次，也是最重要的一点，市面上缺乏竞品。此前台湾《工商时报》就报道，市场传出高通骁龙7250在三星7nm EUV极紫外光刻的良率不到30%，恐将影响品牌手机厂商的采购意愿。联发科背靠台积电强横的7nm EUV极紫外光刻技术，今年底就可以量产，明年第一季度将大幅扩大产能。

第三，中国5G手机市场即将爆发。中国移动预计，2020年5G手机市场超1.5亿部，超10个品牌/子品牌将推出5G手机，机型将超过100款。这一数据远超市场调研机构之前的数据。

最后值得一提的是，联发科的准备充分。联发科CEO蔡力行日前透露，为研发5G芯片，联发科投资了1000亿新台币。相比在中国4G商用初期远远落后高通的狼狈，联发科在5G元年可谓打了一个翻身仗。

“高端”定位存疑

从台湾媒体的报道来看，台湾业界对联发科天玑1000的前景非常乐观，既能卖高价，也能卖成爆款。而从C114在发布会上的了解，天玑1000确实展示了几项“硬通货”，例如5G双载波聚合、5G+5G双卡双待、集成Wi-Fi 6等。OPPO、小米等手机厂商高层也通过暖场视频，表达了对天玑1000的5G双模、双载波能力的赞赏。

但是，天玑1000剑指高端，让业界存疑。据媒体分析，Redmi品牌总经理卢伟冰的一些言论，暗示即将发布的Redmi K30系列将搭载天玑1000。Redmi K30将在12月10日发布，作为小米的子品牌，如果首发天玑1000，“高端”的成色未免有些不足。

毕竟在4G时代，联发科就曾经把4G“高端”芯片曦力系列当地摊货卖给小米旗下的红米手机，“流着眼泪数钱”。焉知在5G时代，联发科会不会做同样的事情？毕竟，从报道可以看出，天玑1000当前报70美元一颗的高价，并不是因为成本这么高，只是因为是卖方市场而已。

再就是，2020年的中国5G手机市场全球独大。中国移动此前预计，到2020年第四季度，5G手机价格将下降到1000至1500元之间。联发科明年会推出第二款5G芯片面向中低端市场，但彼时大概率转向买方市场，如何定义高低端，不一定如联发科所愿。

尽管天玑1000闪亮登场，令人惊艳，但联发科并没有展现出碾压高通、三星、华为海思5G技术的各项实力，手机厂商的支持目前来看也比较克制。或许是联发科太过低调，5G技术快速更新迭代，联发科还需要进一步证明自己。