中国电信杨峰义：5G网络部署降低电价才是根本

上周，由中国通信学会举办的“2019天线射频系统与5G通信专题研讨会”上，中国电信技术创新中心副主任杨峰义表示，目前困扰5G发展的一大难题是功耗。

杨峰义指出，4G系统典型的基站功耗月1300瓦，5G基站典型功耗在3500瓦左右。同样覆盖目标情况下，5G基站数量将达到4G的3-4倍，这样5G移动网络的整体能耗将是4G的9倍以上。

据统计，2018年全年，三家运营商的移动基站共耗电约270亿度，总电费约240亿元。杨峰义表示，在同样覆盖情况下，5G网络的能耗将达到2430亿度，电费达到2160亿元。

杨峰义坦言，这么庞大的用电成本将吃掉三家运营商的所有利润，还要亏损数百亿元。不过，杨峰义也指出，即使未来总基站数达不到4G的3-4倍，总体上运营成本的增加也不可小觑。

对此，杨峰义建议，电信行业需要积极推动技术进步，不断提高设备性能，降低功耗。同时还要关注在网络中引入各种智能手段，基于业务情况实现动态能耗管理，例如智能化的载波/时隙关断技术等。

不过，杨峰义指出，技术进步降低功耗的空间是有限的，降低用电价格本身才是根本。因此，建议政府能够针对5G用电，出台相关的专享优惠政策，降低5G网络的电费支出，使5G网络电费的降低与提速降费的总体要求相匹配，才能使5G健康可持续发展。