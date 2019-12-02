背着剑的小人是什么意思？支付宝联合公安部交通管理局发布“救命题”数据

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月2日消息 今天是第八个全国交通安全日，根据安部交通管理局公布联合支付宝公布了最有安全意识Top 10城市，最容易“掉坑”里的错题Top 10，最深入人心的知识点。
遇到“背着剑的小人是什么意思的问题”千万别笑，你认为的很多交通安全常识，可能并不对。过去一周，570万用户在@支付宝 答答星球完成了7000多万场答题，看到黄灯能否通行？在一些“救命题”上屡屡“踩坑”。快来看看你们的成绩单吧，你能拿几分？
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有