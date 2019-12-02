背着剑的小人是什么意思？支付宝联合公安部交通管理局发布“救命题”数据

IT之家12月2日消息 今天是第八个全国交通安全日，根据安部交通管理局公布联合支付宝公布了最有安全意识Top 10城市，最容易“掉坑”里的错题Top 10，最深入人心的知识点。

遇到“背着剑的小人是什么意思的问题”千万别笑，你认为的很多交通安全常识，可能并不对。过去一周，570万用户在@支付宝 答答星球完成了7000多万场答题，看到黄灯能否通行？在一些“救命题”上屡屡“踩坑”。快来看看你们的成绩单吧，你能拿几分？