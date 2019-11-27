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相互宝用户破1亿救助1万多人，支付宝曾预测今年人均分摊金额30元

2019/11/27 15:51:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月27日消息 支付宝中的相互宝近期宣布，已经有1亿用户加入。过去一年，有超过1亿的热心网友，在相互宝上帮助了11928位重病成员。

根据相互宝公布的数据，这一亿用户中差不多一半成员是年轻人，其中80后占30%，90后占28%。在1万多生病得到救助的人中，80后占36%，90后占14%，12岁以下儿童占2%。

今年9月份，蚂蚁金服曾根据目前人均分摊情况计算，预测：今年，相互宝实际人均分摊金额为30元，远低于188元的封顶线。

去年年底支付宝曾经预测过，相互宝2019年人均分摊金额不会超过188元。如有超过部分，由蚂蚁金服承担。

2019年人均分摊金额为什么比较低？

一方面，相互宝成员以80、90后为主，年龄结构年轻，所以重疾发生率低于社会平均水平。另一方面，2019年，绝大多数用户都经历了3个月等待期，而等待期内患上重疾则不符合救助规则。因此2019年整体的救助人数、分摊金额都处在较低水平。

更多人加入「相互宝」后，人均分摊金额会有变化么？

根据人群重疾发生率推算，相互宝后续的救助人数还会增加，分摊金额也会变高。但根据大数法则，参与者达到一定数量后，重疾发生率和分摊金额都将趋于稳定。

相互宝「免费加入」的模式，极大降低了大病保障的门槛。目前，全国已有超过1亿人加入这个「互助群」。按照互助模式的规律，成员基数越大，救助单个成员的分摊成本就会越低。

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关键词：相互宝支付宝

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