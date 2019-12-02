不再“免检”：继华为之后，思科也必须向德国BSI提交5G源代码

IT之家12月2日消息 据golem消息，此前为了打消以美国为首的西方国家的安全疑虑，华为向德国BSI公开其5G源代码以示诚意，不过那时思科并不需要公开源代码。golem报道称，美国及其盟友的公司在德国不再享受“免检”服务，这种受德国“盲目信任”的日子一去不复返，思科在德国波恩开设技术验证服务中心，用以向德国联邦信息安全局（BSI）公开验证其5G源代码是否“合规”。

▲思科首席安全官Klaus Lenssen、思科德国公司首席执行官Uwe Peter、BSI总裁ArneSchönbohm、思科德国电信系统工程总监Karsten Schelhove（从左到右）

德国联邦信息安全局（BSI）总裁ArneSchönbohm表示，“作为联邦网络安全局，BSI欢迎思科在波恩建立技术验证服务中心，该中心将为BSI提供了完善的技术，可以在IT和网络安全方面全面检查思科的产品。”

思科首席安全官Klaus Lenssen也表示，“网络完全需要团队合作才能完成，安全问题是持续性问题”。思科德国发言人Lars Gurow曾在今年三月份就表示，思科的技术验证服务将会把源代码放在某些受思科保护的网站上供客户访问、测试，“但是没有组织或政府获得该代码”。

golem报道称，华为2018年11月就在德国BSI总裁ArneSchönbohm的陪同下在波恩开设了安全实验室，以便德国客户检查其产品的源代码。ArneSchönbohm表示，鼓励所有的设备制造商都来波恩开设安全实验室以验证其技术及设备是否存在安全问题，“就像华为那样”。