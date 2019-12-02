京东总部新大楼“蓝小方”官宣：科技全覆盖的智能办公，下月启用

IT之家12月2日消息 据京东黑板报消息，1个月后，京东总部4号楼“蓝小方”将正式启用。

据介绍，蓝小方建设历时644天，总建筑面积超过13万平方米，外玻璃幕墙系统面积将近2万平方米，科幻级的外观、色彩轻盈的空间设计，科技全覆盖的智能办公、鸟语花香的园区环境，数以千计的京东人将在1月2日喜迁新家。

据介绍，京蓝小方位于总部1号楼C座正门往西一个街口的位置，金鼎轩、小火锅及总部餐饮合作伙伴的都会共同入驻。新家停车场有1300个左右车位，还有反向寻车的系统，还有人脸识别、IP电话、4k显示系统、5G、视频安防系统、反向寻车等科技体验。桌面千兆的传输使得办公更快捷；智能会议系统支持网上预约、人脸识别会议签到，有效提升会议室的使用效率；会议室采用了4k显示系统，画面更清晰。

整个蓝小方的建设采用了环保节能的理念，新风系统最大限度控制PM2.5浓度，楼内的物品大多启用成品采购、现场组装，最大化减少木质漆艺的使用。除此之外，职场内所有的物品在去年年底就已经采买完成，在场外开放空间释放气味，并在工厂进行了集中治理和合格检测。上万个绿植点位也早已布置妥当。

健身房、洗车房、洗衣店、美发店、文印店、健康咨询室、便利店等等，生活便捷一应俱全。