腾讯视频深夜Bug看《庆余年》等视频时突卡退，官方回应：会员播放扩容的锅

IT之家12月3日消息 12月2日晚间消息，“腾讯视频”登上微博热搜，有不少网友反馈，看视频时遭遇突然卡退。比如《庆余年》刚看完第八集就崩了 。

“看不了怀疑网络又不好”。有网友称，追剧追到兴头上，突然没了。腾讯方面对此暂无说明。另外有网友反馈，腾讯视频已经恢复正常。

12月2日晚间，腾讯视频官方微博做出回应，“会员播放扩容，已经恢复正常。给各位看官带来不便，小鹅在这里赔不是。请各位随小鹅入范府，继续小范大人的开挂人生。”