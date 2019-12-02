曝苹果2020年MacBook Pro首次支持Face ID

IT之家12月2日消息 据外媒iLounge报道，“Face ID”是一种面部识别功能，正逐渐从iPhone扩展到iPad Pro上。到2020年，苹果MacBook Pro笔记本可能会配备Face ID面容识别功能。

根据报道，Face ID首先在MacBook Pro笔记本中引入，然后在其他MacBooks中采用。此外，Face ID似乎可以安装在iPad Air机型中。

有传言称MacBook（和Mac）将配备Face ID。此外，苹果公司提交的专利信息显示有望增加该功能。

当前的MacBook Pro和MacBook型号具有Touch ID（指纹识别功能），但是当你使用外部键盘或显示器离开Mac时，要伸出手比较麻烦。而Face ID能够正确读取远处的人脸。

苹果近期刚刚发布了MacBook Pro 16系列笔记本。16英寸MacBook Pro配备了2.6GHz六核i7或2.3GHz八核i9处理器。i7型号中的标准图形配置是AMD Radeon Pro 5300M，具有4GB显存和集成的Intel UHD 630芯片，显卡可进行动态切换，从而延长电池寿命。

i9型号将配备1TB硬盘，除了可配4GB显存的AMD Radeon Pro 5500M显卡，还可以选配8GB GDDR6显存的AMD Radeon Pro 5500M。两种型号现在都可选配高达8TB的SSD硬盘和64GB的2666 DDR4内存。新的电源功率提升了12W，并且改进了散热系统。电源适配器也有变化，其物理尺寸与15英寸MacBook Pro适配器相同，但功率从87瓦提高到96瓦。