微软Surface Laptop 3今日开售：13.5英寸7888元起，15英寸9388元起

IT之家12月3日消息 今年10月，微软发布了新一代的Surface Laptop 3笔记本，分为13.5英寸和15英寸两个版本，搭载了英特尔最新的酷睿十代处理器和定制的AMD移动处理器。今天，Surface Laptop 3笔记本正式开卖，13.5英寸7888元起，15英寸9388元起，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

全新的Surface Laptop 3，13.5英寸版本搭载英特尔最新的10nm芯片，搭载8GB或者是16GB的双通道 LPDDR4X-3733高频内存，核显都是64组EU的G7核显。15英寸版本搭载的定制R5 3580U和R7 3780U CPU频率没变，核显增加了一组CU，内存可选8GB或者是16GB的DDR4-2400内存。

分辨率方面，13.5和15英寸都是2K级别，不过15英寸的分辨率（2496×1664、201 PPI）还是比13.5英寸（2256×1504、201PPI）略高。

尺寸方面，13.5英寸版本为308×223×14.51mm，15英寸版本为339.5×244×14.69mm，重量方面，13.5英寸版本的砂岩金、典雅黑两种颜色重1288g，亮铂金、灰钴蓝两种颜色重1265g，15英寸版本则只有亮铂金和典雅黑两种颜色可选，重1542g。

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