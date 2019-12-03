特斯拉上海柏林超级工厂多方面对比，看看到底谁更超级

有意在欧洲建设超级工厂的想法公布一年之后，电动汽车厂商特斯拉已确定这一超级工厂将建在德国柏林，其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）11月12日在柏林的一个颁奖典礼上，亲自宣布了这一消息。

柏林超级工厂，将是特斯拉在美国之外的第2座超级工厂，也是在美国之外的第2座整车组装工厂。特斯拉美国之外的第一座工厂位于上海，这一工厂在今年1月7日动工，经过十个多月的建设之后，目前已经获准量产。

特斯拉工厂

柏林超级工厂虽然还未开建，但外媒已披露了这一工厂的规模，上海超级工厂的规模则是在动工之初就已公布，作为特斯拉目前已经确定的两座美国之外的超级工厂，上海和柏林的这两座工厂有很多相似的地方，都将用于生产Model 3和Model Y，所在国家和地区都有庞大的市场需求，因而这两座超级工厂，无论是现在还是未来，都会是相互比较的对象。

上海超级工厂和柏林超级工厂，都是特斯拉旗下的超级工厂，但在规模、产能等方面，这两座超级工厂还是存在差别，在此我们也从投资规模、产能、员工及经济区位等方面，对这两座超级工厂进行一番比较，看看到底谁更超级。

就工厂本身而言

上海超级工厂的规模，在今年年初动工建设时就已经披露，在马斯克宣布将在柏林建设超级工厂之后仅一个周，外媒也披露了柏林超级工厂的投资、产能、员工等方面的情况。

投资方面，上海超级工厂计划投资500亿元，折合约71亿美元，是上海迄今为止最大的外资制造业项目。而在柏林超级工厂上，外媒披露特斯拉是计划投资40亿欧元，也就是44亿美元，投资规模方面仅上海超级工厂的62%，有较大差距。

产能方面，上海超级工厂规划的一期年产能为25万辆纯电动汽车，初期每周生产3000辆，全部建成运营后的规划年产能是50万辆。外媒披露的柏林超级工厂的年产能是15万辆电动汽车，仅上海超级工厂全部建成之后产能的3成，较上海超级工厂一期的产能也低了40%，产能方面远不及上海超级工厂。

员工数量方面，外媒披露的特斯拉柏林超级工厂初期员工3000名，随后将增至7000人；自上海超级工厂的计划公布以来，特斯拉还未公布这一工厂计划的员工数量，但从产能方面来看，将远在柏林超级工厂之上，同时由于柏林超级工厂尚未开工，而上海超级工厂已经批注量产，因而即使柏林工厂的员工增加到7000名，可能也无法同上海超级工厂相比。

特斯拉上海超级工厂

开工及投产时间方面，在2018年的年度股东大会上，马斯克就透露特斯拉计划最终在全球建设10到12座超级工厂，当时就确定中国和欧洲会有一座，但上海超级工厂确定的时间较早，在去年的10月17日就已签订土地出让协议，在今年的1月7日正式开工建设，10月份开始试产Model 3，11月13日获准量产。柏林超级工厂只是已确定将建，但还未公布具体的选址，在10月23日发布的第三季度财报中，特斯拉方面透露，欧洲超级工厂的选址已进入最后阶段，他们期望很快能公布，并计划在2021年投入生产。

车型方面，在目前所公布的计划中，上海和柏林这两座超级工厂计划生产的车型相同，都是计划生产Model 3和Model Y，上海超级工厂的Model 3已开始量产。马斯克在宣布欧洲超级工厂建在德国时，也表示柏林超级工厂将从生产ModelY开始，但由于Model Y在2020年夏天开始量产，因而目前还无法确定柏林超级工厂最终是会先生产Model Y还是Model 3。随着特斯拉车型的增多，这两座超级工厂后续所生产的车型也会增多，是否会有差别也有待观察。

就工厂的经济区位而言

在工厂规模方面，柏林超级工厂是远不能同上海超级工厂相比，但在交通、市场、配套产业等经济区位方面，两座工厂在很多方面还是没有太大的悬殊。

交通方面，对汽车厂商来说，交通运输是非常重要的一个方面，制造汽车需要运送相关的设备、原材料和零部件，制造好的汽车需要通过公路、铁路、轮船等一种或者多种方式协作，运送到具体的销售地点，即使是新兴的电动汽车厂商特斯拉，也是需要考虑交通运输的影响。

特斯拉德国超级工厂，将在靠近柏林机场的区域，所服务的将是整个欧洲乃至周边市场，德国和欧洲也有发达的公路和铁路运输网，这有利于特斯拉进行原材料、零部件和电动汽车在陆地上的运输，但由于柏林位于德国的东北部，远离海岸线，需要其他运输方式中转才能实现海运。虽然柏林靠近易北河，也有便捷的水运，但运输能力远不能同海洋和长江等大河相比。

上海位于长江的入海口，东临东海，特斯拉在上海的超级工厂，除了能利用便捷的公路和铁路运输网络，还有水运和海运可以利用，便于原材料的运进和整车的运出，通过海运，上海超级工厂所生产的电动汽车，向北可运至环渤海地区，向南可运至珠三角、海南，当然也能运至青岛、厦门等东部沿海城市，通过长江黄金水道，则可四川、重庆等地，加上公路和铁路的协作，可以方便的运至国内的各大城市。

市场方面，特斯拉在柏林的超级工厂，服务的将是整个欧洲及其临近地区，欧洲人口密集，目前的人口超过了7亿，且经济发达，是一个对电动汽车需求非常庞大的市场，加之靠近北非、西亚等富裕的产油区，有足够的市场支撑。

中国目前全球人口大国，人口超过了14亿，随着经济的发展，购买力也日益增强，胡润研究院上月中旬所发布的《2019胡润财富报告》显示，国内拥有600万资产的“富裕家庭”接近400万，中产家庭则已达到3320万，对电动汽车也有庞大的需求。

人才数量及质量，德国也是欧洲的人口大国，人口超过8000万，加之德国是汽车生产大国，诞生了奥迪、宝马、奔驰等闻名全球的汽车品牌，有大量从事汽车制造的人员，特斯拉在德国建设超级工厂，可充分利用德国在汽车制造方面的人才。另外，德国的工程技术在全球处于顶尖水平，有大量的工业工程技术方面的人才，作为诞生了奥迪、宝马的汽车品牌的国家，德国在汽车工业方面也有大量的工程技术人才，马斯克也透露他们将在柏林建设一个工程和设计中心。

上海虽然未诞生宝马、奥迪那样全球知名的汽车品牌，上海作为我国重要的汽车基地之一，是上汽所在地，有包括上汽大众（安亭汽车一厂、二厂及三厂）在内的多家汽车制造工厂，有大量熟练的汽车生产工人，在劳动力成本方面优势明显。

特斯拉上海超级工厂车身加工车间

配套产业方面，德国汽车生产历史悠久，宝马、奔驰的历史均已超过百年，大众集团也已存在了超过80年，悠久的汽车生产历史，也使德国在汽车方面有着完善的配套产业，博世就是来自德国的一家汽车技术提供商，其也是全球最大的汽车技术提供商，但由于特斯拉是生产电动汽车的新兴汽车厂商，同德国所擅长的燃油汽车还是有一定的区别。

特斯拉上海超级工厂的所在地，有多家汽车生产工厂，经过几十年的发展，在汽车方面也有较为完整的产业链，而作为电子产品生产大国，特斯拉在上海建厂，也能充分利用我国在电子产品制造方面的优势，与德国不同的是，我国有宁德时代等多家汽车动力电池生产商，动力电池是特斯拉生产电动汽车所必不可少的。

融资方面，作为一家成立不到20年的汽车生产商，特斯拉能推出Model S、Model X、Model 3、电动跑车、电动卡车、电动皮卡在内的多款电动汽车，已是了不起的成就，但其成立的时间毕竟太短，特斯拉目前在资金方面也面临较大的压力，尤其是在多款电动汽车等待量产、工厂有待增加的情况下，融资状况对特斯拉建厂及后续的发展也就成了一个重要的因素。

虽然特斯拉的资金状况一直不太乐观，但其在资本市场上还是比较受欢迎，既能通过债券和股票获得急需的资金，也能通过贷款获得资金。

从目前的情况来看，特斯拉在上海的超级工厂和在柏林的超级工厂，都能从当地获得获得充足的资金支持。特斯拉10月初在提交给美国证券交易委员会的文件中就披露，特斯拉中国已同招商银行签署融资协议，协议包含高达50亿元人民币的无担保12个月循环贷款。

特斯拉柏林超级工厂目前还未动工，但其从德国也将获得资金方面的支持，德国有德国商业银行、德国复兴信贷银行、德国邮政银行在内的诸多银行。另外，德国已计划向特斯拉提供3亿欧元的补贴。

最后

从规模来看，特斯拉在柏林的超级工厂，远不能同上海的超级工厂相比，正如其他媒体所报道的一样，柏林超级工厂在规模上，是小一号的上海超级工厂。

虽然规模远不能同上海超级工厂相比，但在交通运输、市场、人才及劳动力数量和质量、配套产业等经济区位方面，柏林超级工厂在部分因素上还有优势。

特斯拉CEO埃隆·马斯克

不过，柏林超级工厂目前还未开工建设，已经批准量产的上海超级工厂，也还未全部建成，未来这两座工厂会如何发展，还存在一定的变数，全看特斯拉怎么发展。

如果在大众、宝马、戴姆勒等汽车大厂向电力驱动转型的过程中，特斯拉还能在竞争日益激烈的情况下保持不错的发展势头，这两座超级工厂按计划建成的可能性也就会更大，这两座工厂在未来的规模也有可能进一步扩大，两座超级工厂最终孰大孰小目前还很难说。

但如果特斯拉电动汽车市场在日益激烈的竞争中，不能继续保持目前的发展势头，这两座工厂的未来也就将存在变数，如果出现了特斯拉在激烈的市场竞争中衰落的不利情况，这两座超级工厂能否按计划建成的变数将会更大。