分析师：特斯拉电动皮卡Cybertruck预订量已趋于稳定，预计将达27万辆

11月29日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在当地时间上周四推出了电动皮卡Cybertruck，发布会结束之后随即开始接受消费者的预订。

开放预订之后的第一天，特斯拉就接到了14.6万辆的订单，次日增至18.7万辆，当地时间周三则是达到了25万辆。

而分析师预计，特斯拉电动皮卡的预订量已趋于稳定，预计最终预订量在27万辆左右。

预计特斯拉电动皮卡预订量趋于稳定的，是ARK投资公司的研究主管布雷特·温顿（Brett Winton），他在当地时间周四给出了对电动皮卡Cybertruck预订量的预计，并对目前的预订状况进行了分析。

从布雷特·温顿给出的数据来看，从21日发布之后到26日，是特斯拉电动皮卡预订量增长较为明显的阶段，但在26日达到25万辆之后，增速将明显放缓。

若特斯拉电动皮卡最终的预订量真如布雷特·温顿预计的那样稳定在27万辆，也就意味着这一款电动汽车在消费者中的欢迎程度远不及三年前推出的Model 3。特斯拉2016年3月底推出的Model 3，量产之前的预订量超过了45万辆。

电动皮卡Cybertruck，是特斯拉在当地时间上周四所举行的发布会上推出的，有单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版三个版本，续航里程分别为250英里（402公里）、300英里（482.8公里）和500英里（804.7公里），在不选购完全自动驾驶选项的情况下，售价分别为3.99万美元、4.99万美元和6.99万美元，前两个版本预计在2021年年底开始量产，三电机全轮驱动版预计在2022年年底开始量产。