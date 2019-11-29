美SEC密切关注特斯拉会计工作：两份财报或有问题

北京时间11月29日上午消息，据外媒报道，最近，美国证券交易委员会（SEC）似乎正在密切关注特斯拉的会计工作。

SEC之前与特斯拉的首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）曾多有冲突，但是这些争辩主要集中在马斯克本分以外的活动，比如可能披露重要信息的推文等。去年，马斯克在Twitter上表示有意将公司私有化之后，SEC随即指控马斯克操控股价。最后，双方以特斯拉和马斯克提交4000万美元罚款并马斯克辞去董事长、特斯拉聘请新的独立董事，和解收场。之后，和解又对马斯克可以在Twitter上发布的内容作了更具体的规定，原因是SEC觉得马斯克发布的一则有关公司预期产量的推文违反了和解协议。

不过，最近的事件与马斯克关系不大。相反，这次的主角是公司的新任首席财务官扎卡里·科克霍恩（Zachary Kirkhorn）和特斯拉的法务部门。周三上传到SEC在线数据库的文件显示，该监管机构对特斯拉在二月份发布的年度财报以及七月份发布的季度财报存在质疑。

在9月17日发送给科克霍恩的原始信件中，SEC工作人员要求科克霍恩进一步解释特斯拉不断变化的财务状况，以及特斯拉提到的从被收购的公司获得的第三方销售收入，和公司的保修负债政策。这些都在2018年的年度财报中有披露。该监管机构还要求特斯拉解释，在针对汽车租赁发布新的会计准则之后，特斯拉是如何就出租的车辆进行会计记账的。

在给SEC的回复中，科克霍恩详述了特斯拉在2018年扩大了Model 3的产量，这是特斯拉财务发生变化的主要原因，以回答SEC对公司车辆收入成本大幅增加的质疑。科克霍恩还解释到，特斯拉收购的部分公司因存在收购前签署的协议，所以在收购之后仍继续向第三方出售产品。

科克霍恩对保修负债和租赁会计的解释是，特斯拉的行为都在会计准则要求范围内。除了特斯拉提交给SEC文件中已经有的内容之外，公司未披露任何其他实质性信息。10月28日，SEC终止调查。

在9月17日发送给公司法务团队的信中，SEC要求特斯拉提供某些信息的未编辑副本，以便SEC决定这些信息是否可以不写入提交给SEC的文件内。

特斯拉尚未立即就这些通信回应评论请求。