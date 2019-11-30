特斯拉电动皮卡Cybertruck获挪威司法部长订单

11月30日消息，据国外媒体报道，挪威司法部长Jøran Kallmyr在Facebook上宣布，他已经亲自订购了特斯拉的电动皮卡Cybertruck。

而且，Jøran Kallmyr还在社交媒体平台上分享了他预订Cybertruck的截图。从截图来看，他似乎订购的是双电机全轮驱动版Cybertruck，该版本的续航里程为300英里（约合482.8公里），百公里加速时间分别为4.5秒，拖曳能力为10000磅（约合4536公斤），售价为4.99万美元（约合35万元）。

Jøran Kallmyr表示，刚开始，他对Cybertruck的设计并不是太满意，但后来却觉得它越来越酷。他认为，这款电动汽车将是一款很好的警车。

特斯拉是在上周五发布其首款电动皮卡Cybertruck的。这款电动皮卡具有很强的未来感，配备有6个座椅，起价为3.99万美元（约合28万元），略高于特斯拉Model 3的价格。

Cybertruck的维护成本非常低，这要归功于它的全电动设计，而且充电成本也很低，远低于内燃机卡车的费用。

此外，这款电动皮卡共有三个版本，除了上述所说的双电机全轮驱动版，还有单电机后轮驱动版和三电机全轮驱动版。单电机后轮驱动版的续航里程为250英里（约合402公里），百公里加速时间分别为6.5秒，拖曳能力为7500磅（约合3402公斤），售价为3.99万美元（约合28万元）；三电机全轮驱动版的续航里程为500英里（约合805公里），百公里加速时间分别为2.9秒，拖曳能力为14000磅（约合6350公斤），售价为6.99万美元（约合49万元）。

最近，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）一直在社交媒体上更新着Cybertruck电动皮卡的预订情况。他的最近更新的数据显示，Cybertruck的预订量已达25万，这距离该公司发布这款电动皮卡还不到一周的时间。