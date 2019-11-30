内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

特斯拉电动皮卡Cybertruck获挪威司法部长订单

2019/11/30 16:15:29来源：TechWeb作者：小狐狸责编：嗜橙评论：

11月30日消息，据国外媒体报道，挪威司法部长Jøran Kallmyr在Facebook上宣布，他已经亲自订购了特斯拉的电动皮卡Cybertruck。

而且，Jøran Kallmyr还在社交媒体平台上分享了他预订Cybertruck的截图。从截图来看，他似乎订购的是双电机全轮驱动版Cybertruck，该版本的续航里程为300英里（约合482.8公里），百公里加速时间分别为4.5秒，拖曳能力为10000磅（约合4536公斤），售价为4.99万美元（约合35万元）。

Jøran Kallmyr表示，刚开始，他对Cybertruck的设计并不是太满意，但后来却觉得它越来越酷。他认为，这款电动汽车将是一款很好的警车。

特斯拉是在上周五发布其首款电动皮卡Cybertruck的。这款电动皮卡具有很强的未来感，配备有6个座椅，起价为3.99万美元（约合28万元），略高于特斯拉Model 3的价格。

Cybertruck的维护成本非常低，这要归功于它的全电动设计，而且充电成本也很低，远低于内燃机卡车的费用。

此外，这款电动皮卡共有三个版本，除了上述所说的双电机全轮驱动版，还有单电机后轮驱动版和三电机全轮驱动版。单电机后轮驱动版的续航里程为250英里（约合402公里），百公里加速时间分别为6.5秒，拖曳能力为7500磅（约合3402公斤），售价为3.99万美元（约合28万元）；三电机全轮驱动版的续航里程为500英里（约合805公里），百公里加速时间分别为2.9秒，拖曳能力为14000磅（约合6350公斤），售价为6.99万美元（约合49万元）。

最近，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）一直在社交媒体上更新着Cybertruck电动皮卡的预订情况。他的最近更新的数据显示，Cybertruck的预订量已达25万，这距离该公司发布这款电动皮卡还不到一周的时间。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉Cybertruck皮卡

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有