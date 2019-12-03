自食其果：澳阻止华为参与5G建设将损失数十亿美元并导致1500人失业

华为加大了反对禁止参与澳大利亚5G网络建设的力度，警告称，如果该禁令继续存在，数十亿美元的投资和1500个工作岗位将面临风险。

在12月2日于悉尼举行的年度供应商峰会上，华为告知其50家澳大利亚供应商的代表，由于禁令，其订单可能在2020年底之前枯竭。

华为在一份声明中指出，“过去几年，华为与当地承包商合作，为澳大利亚运营商建设移动基础设施，投资近10亿澳元(合6.78亿美元)。”

公司和公共事务主管杰里米·米切尔(Jeremy Mitchell)表示:“我们的供应商绝大多数是雇佣约30人的中小企业，在许多情况下，华为目前贡献了它们80%左右的年收入。”

米切尔说，5G禁令将给这些公司带来“巨大的麻烦”，使华为的直接承包商和当地分包商在未来18个月内可能面临失业。

这是华为推翻政府2018年8月做出的一项决定的最新举措。根据该决定，出于国家安全考虑，华为实际上无法参与5G项目的竞标。

上月初，华为曾对澳大利亚政界人士称，澳大利亚在部署下一代技术方面已经落后于其它国家，而且由于抑制竞争而面临更高的成本。

该公司补充称，已聘请当地律师事务所Xenophon-Davis为其战略顾问，负责对其所称的“旨在损害我们声誉的恶意和虚假攻击”进行辩护。

这家法律公司将与华为的企业事务人员合作，“帮助我们质疑那些拥有强大既得利益的实体对华为的虚假和误导性陈述”，同时帮助“在国家媒体上提供更基于事实的对话”。

米切尔指出，这一任命是“确保有关网络安全的重要讨论基于事实，而不是毫无根据的暗讽的努力的一部分。”