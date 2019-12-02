华为正式回应前员工李洪元事件：支持李洪元运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为

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IT之家12月2日消息 央视新闻报道，华为前员工李洪元离职后被起诉敲诈勒索，羁押251天后，因犯罪事实不清、证据不足释放。近日，李洪元接受多家媒体采访并表达了个人诉求。
对此，华为今天作出回应：华为有权利，也有义务，并基于事实对于涉嫌违法的行为向司法机关举报。我们尊重司法机关，包括公安、检察院和法院的决定。如果李洪元认为他的权益受到了损害，我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为。这也体现了法律面前人人平等的法治精神。
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