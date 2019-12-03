苹果App Store新增服务端订阅通知类型

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月3日消息 近日，苹果在开发者网站发文表示，App Store的服务端对服务端通知为开发人员推送订阅状态的实时更新，方便开发人员为订阅者提供个性化体验。
苹果表示，其现在新增两种通知类型：订阅由于帐单问题未能续期；App Store解决了一项帐单问题。此外，通知中现将包含整合收据，并提供100条最新的App内购买项目交易信息。
苹果指出，如果开发者已经在App Store Connect中开启服务端对服务端通知，将自动收到这些订阅事件的通知以及整合收据。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有