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苹果App Store新增服务端订阅通知类型

2019/12/3 15:01:35来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月3日消息 近日，苹果在开发者网站发文表示，App Store的服务端对服务端通知为开发人员推送订阅状态的实时更新，方便开发人员为订阅者提供个性化体验。

苹果表示，其现在新增两种通知类型：订阅由于帐单问题未能续期；App Store解决了一项帐单问题。此外，通知中现将包含整合收据，并提供100条最新的App内购买项目交易信息。

苹果指出，如果开发者已经在App Store Connect中开启服务端对服务端通知，将自动收到这些订阅事件的通知以及整合收据。

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关键词：苹果

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