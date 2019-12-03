苹果App Store新增服务端订阅通知类型

IT之家12月3日消息 近日，苹果在开发者网站发文表示，App Store的服务端对服务端通知为开发人员推送订阅状态的实时更新，方便开发人员为订阅者提供个性化体验。

苹果表示，其现在新增两种通知类型：订阅由于帐单问题未能续期；App Store解决了一项帐单问题。此外，通知中现将包含整合收据，并提供100条最新的App内购买项目交易信息。

苹果指出，如果开发者已经在App Store Connect中开启服务端对服务端通知，将自动收到这些订阅事件的通知以及整合收据。