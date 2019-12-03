墨西哥警方订购15辆特斯拉Cybertruck电动皮卡，将用作警车

12月3日消息，据国外媒体报道，墨西哥的一位市长决定向特斯拉订购15辆Cybertruck电动皮卡，并把它们改装成警车。

上个月，特斯拉发布了其首款电动皮卡Cybertruck，这款皮卡极具未来感的设计吸引了很多人的注意。但是，它能吸引越来越多的客户，主要还在于它的价格和实用性。

再加上，由于它的全电动设计，Cybertruck的维护成本非常低，而且充电成本也很低，远低于内燃机卡车的费用。

这款皮卡使用的材质与SpaceX的星际飞船所用的合金相同，非常的坚固。此外，它配备有6个座椅、标准的自适应空气悬架，以及不同的电池组和传动系统配置，最大续航里程为500英里（约合805公里），起价为3.99万美元（约合28万元），远低于多数人的预期。

这款电动皮卡有三个版本，分别是单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版。

圣路易斯波托西Ciudad Valles市市长Adrián Esper Cárdenas认为，Cybertruck有着极大的潜力，可以用作警用和市政车辆。因此，他决定预订15辆。

Cárdenas表示，他订购了10辆双电机全轮驱动版Cybertruck和5辆三电机全轮驱动版Cybertruck。总的来说，这次预订定花费了该市政当局3万比索，也就是逾1500美元。

Cárdenas指出，由于运营成本较低，这款电动皮卡每年可能会帮助节省数百万美元。

考虑将特斯拉Cybertruck作为警车的不只有墨西哥。上月底，迪拜警方宣布，将特斯拉Cybertruck纳入到现有警车队伍中。不过，目前尚不清楚迪拜警方将购置多少辆Cybertruck，特斯拉方面也没有给出具体的交易细节。

此前，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，Cybertruck的预订量已达25万。