字节跳动为抖音小程序“抖唱”申请商标，称功能在测试期

12月3日晚间消息，据中国商标网显示，北京字节跳动科技有限公司申请“抖唱”商标注册，申请类别分别为35类、38类、41类、9类、45类、42类。

据媒体报道，“抖唱”是抖音App一款即将上线的小程序，核心功能是异步合唱：音乐达人发布合唱MV视频到“抖唱”后，粉丝可以在该合唱MV中加的声和表演，制作成为新的MV视频并再次发布，完成一次“同屏演唱”。

对此，字节跳动方面表示，功能在测试期，暂时没有更多信息对外。