AMD线程撕裂者3960X/3970X明天开卖：24核售价10699元

IT之家12月3日消息 不久前，AMD正式发布了第三代线程撕裂者，率先推出的是32核的AMD锐龙Threadripper 3970X和24核3960X。这两款处理器将于明天上午开卖，24核心款售价10699元，32核心售价15299元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

AMD表示，32核的AMD锐龙Threadripper 3970X处理器和24核的锐龙Threadripper 3960X处理器专为满足应对苛刻工作负载的台式内容创建平台而打造，为专业内容创建者、开发者以及发烧友带来突破性的性能表现，两款处理器的参数如下图所示。

据介绍，两款处理器均采用业界领先的7nm“Zen2”内核架构，拥有多达88条PCIe 4.0通道和140MB/144MB高速缓存，AMD还表示全新32核锐龙Threadripper 3970X处理器是HEDT市场上同时兼具顶级速度和极致性能的台式机处理器。

在发布第三代AMD 锐龙 Threadripper处理器的同时，AMD也推出了全新Socket sTRX4接口平台，优化了Threadripper的可扩展性。与第二代AMD 锐龙 Threadripper处理器相比，其芯片组提供的带宽增加了4倍。