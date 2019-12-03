罗永浩加盟Sharklet任全球合伙人与“首席忽悠官”

今晚，罗永浩在北京工业大学举办“老人与海”黑科技发布会，宣布加盟Sharklet任全球合伙人&“首席忽悠官”。

Sharklet与“鲨鱼皮”抗菌黑科技

罗永浩在开场晒出了Sharklet创始人之一佛罗里达大学终身教授安东尼·布伦南博士的图片，宣布此次“老人与海”发布会中的黑科技或为“表面纹理抑制细菌污染”。

据了解，Sharklet Technologies是一家生物技术公司，开发旨在抑制微生物生长的各类表面技术，从而缔造更健康的世界、更安全的环境和更美好的场所。公司的核心技术Sharklet™灵感来自于鲨鱼皮的耐微生物特性，是世界上首款微米织物，旨在控制各类细菌，包括金黄色葡萄球菌、MRSA、VRE、大肠杆菌等等。Sharklet适用于需要抑菌的商业、医疗保健和高频接触环境。

巧合的是，微信公众号“老人与海黑科技发布会”的账号主体为北京善洁卫康科技有限公司，而Sharklet的中文官网正是善洁的官网。天眼查信息显示，北京善洁卫康科技有限公司成立于2018年5月，法定代表人为周立武，而周立武于2017年加入Sharklet任董事兼首席执行官。

▲图片来源为Sharklet官网

截至目前，该公司已和美国医疗公司Cook medical就导尿管进行合作，并在气管插管、伤口敷料等医疗器械上继续研究。

积极还债，不做“老赖”

2019年8月6日，丹阳市人民法院判决北京锤子数码科技有限公司（以下简称：锤子科技）10日内向原告江苏辰阳电子有限公司（以下简称：辰阳电子）支付货款3705991.6元。今年11月初，因锤子科技未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，罗永浩被执行限制消费令。

今日，据上游新闻报道，从江苏省丹阳市人民法院了解到，目前辰阳电子和锤子科技已达成还款协议，首期还款100万已到位，罗永浩限制高消费已被取消。据辰阳电子诉讼代理律师张荣林表示，“截至目前还有140万元左右的债务，将分3期还清，每期50万元左右，预计明年2月份可全部还完。”

天眼查信息显示，11月19日，成都锤子科技集团有限公司的股权再遭冻结，冻结金额达1462万人民币，执行法院为北京市第一中级人民法院，冻结期限自2019年11月19日至2022年11月18日。

成都锤子科技集团有限公司成立于2017年6月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括通信技术开发、技术咨询、应用软件服务等。罗永浩持有该公司50%的股份，锤子科技的运营主体——锤子科技（北京）股份有限公司则持有另外50%的股份。