《光环：致远星》PC版上架：Steam多半好评，GTX 560 Ti可畅玩

IT之家12月4日消息 《光环：致远星》PC版已在12月4日凌晨2点解锁，Steam上目前为多半好评。

游戏介绍：

亲身体验Noble小队的英雄故事。他们是一队斯巴达战士，以究极的勇气和自我牺牲，从灭顶边缘拯救了无数生灵。星盟侵略军来势汹汹，意欲毁灭地球，在这些敌人的面前，致远星是人类最后的防线。如果致远星陷落，人类就将面临灭顶之灾。

游戏特色：

PC平台设置/优化：《光环：致远星》以迄今为止最佳面貌登陆PC平台，亮点包括最高4K超清画质以及最低60帧的游戏帧率**。其他PC原生功能包括支持键盘与鼠标游玩、超宽屏适配、无上限游戏帧率、自适应同步、自定义视野以及更多选项。

战役模式：体验《光环》传奇的序幕之战，在11个令人难以忘怀的任务中扮演Noble 6，奋勇拼杀。

多人游戏：立即体验《光环：致远星》广受好评的多人游戏模式，开始你的斯巴达战士生涯。该模式提供业已焕然一新的推进系统，划时代的玩家自定义系统、超过20张令人难忘的地图，以及包括“枪林弹雨”和“入侵”在内的经典游戏模式。铸造工具及剧场模式将稍晚实装，预计于2020年上线，届时你将可在PC平台体验继承自Xbox 360平台的数百万张社区自创地图及游戏类型。

“枪林弹雨”模式：独力奋战或与你的小队战友并肩作战，在难度无限上升的战斗中对抗潮水般的敌人，并且活下来！

最低配置:



操作系统: Windows 7



处理器: AMD Phenom II X4 960T ; Intel i3550



内存: 8 GB RAM



显卡: AMD HD 6850 ; NVIDIA GeForce GTS 450



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 20 GB 可用空间

推荐配置:



操作系统: Windows 10



处理器: AMD FX-4100 ; Intel i7-870



内存: 8 GB RAM



显卡: AMD Radeon R7 360 ; NVIDIA GTX 560 TI



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 20 GB 可用空间

《光环：致远星》游戏单独售价为37元。《光环：士官长合集》Steam预售：点此链接。