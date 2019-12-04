马斯克诽谤案出庭为自己辩护：我影响力没那么大

北京时间4日消息，特斯拉CEO埃隆-马斯克周二在洛杉矶一次审判中出庭作证，他在此案中被控诽谤曾参与救援泰国少年足球队的英国潜水员沃农-昂斯沃思（Vernon Unsworth）是“恋童癖”。

马斯克身着一件深色的西装出庭作证，双臂紧紧交叉在身前，偶尔会喝水。

据旁听庭审的记者称，马斯克的律师Alex Spiro在开场白中表示，有关此案是关于侮辱的说法“不是事实的陈述。”他说，马斯克的推文不是针对昂斯沃思的“犯罪指控，”而只是“男人之间在争吵中开玩笑的嘲弄。”

昂斯沃思的的律师伍德（L.Lin Wood）问马斯克，他认为自己的影响力有多大。马斯克回答：“我不能确定我有多大的影响力。我曾要求人们认真对待气候变化……但一直没有成功。”

当伍德问马斯克是否认为他应该谨慎地选择措辞时，这位特斯拉CEO回答说，“我说过很多话，但并不是所有的话都有相同的思想品质……不可能所有的话都经过深思熟虑。”

伍德接着回顾了马斯克在泰国山洞营救工作的时间表。马斯克解释了为什么他会参与其中。他说，起初他认为不需要他的帮助，但在泰国海军海豹突击队员萨曼·库南（Saman Kunan）在救援工作中不幸遇难后，他改变了主意。

“如果不立即采取行动，那些男孩就会死，”马斯克在法庭上说，“那将永远刺痛我的良心。我得做点什么。我们必须试试。”

在午间休息之前，马斯克辩称，昂斯沃思对他参与救援工作的评论相当于一个“无端攻击”。他还将这些评论描述为“错误和侮辱性的，”并说，这就是他回击昂斯沃思的原因。

今年9月，马斯克在一份提交法庭的文件中曾为他称昂斯沃思是“pedo guy”（恋童癖）进行辩解，称这个词在他童年时生活的南非是一句常见的骂人话，意思是“令人毛骨悚然的老人”，用来侮辱一个人的外表和举止，没有性含义。