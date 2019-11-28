末日逃生利器？马斯克考虑为电动皮卡Cybertruck配备火焰喷射枪

11月28日消息，据外媒报道，颇受欢迎的后世界末日主题电视剧《行尸走肉》(The Walking Dead)剧组发布了一条推文，称特斯拉电动皮卡Cybertruck是丧尸末日中最佳逃生车辆。为了增强对付丧尸的能力，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)正在考虑，在车上配置隧道挖掘公司Boring Company推出的“火焰喷射枪”。

马斯克在参加播客节目Joe Rogan Experience时表示，Boring Company生产了2万支火焰喷射枪，并且在四天内就销售一空。这是个“即兴创意”，灵感来自电影《太空炮弹》(Spaceball)。这部1987年电影始终是马斯克许多高性能动力系统背后的驱动因素，如“滑稽模式”（Ludicrous Mode）和尚未发布的Plaid Mode，同时也是火焰喷射枪诞生的幕后推手。

虽然这种火焰喷射枪很快就卖光了，但为了不让国际海关机构拒绝将改装后的喷射枪交付给美国以外的买家，马斯克将其改名为Not-a-Flamethrower。虽然Boring Company没有可通过其网站购买的火焰喷射枪，但可以在eBay上找到，它们的价格各不相同。现在仍然有人对火焰喷射枪感兴趣，特别是笼斗明星康纳·麦格雷戈（Conor McGregor），他最近要求在他的CyberTruck预购中安装两支火焰喷射枪。

尽管现在还不知道马斯克是否会在Cybertruck上添加火焰喷射枪，但不能排除这种可能，即使这些想法看起来有些牵强和古怪。毕竟，马斯克已经为特斯拉汽车添加了许多非常独特的功能。

电动皮卡车Cybertruck的坚固性在11月21日揭幕活动中得到了展示，特斯拉设计师弗朗茨·冯·霍尔兹豪森(Franz Von Holzhausen)曾用大锤猛敲车门。这款皮卡可以搭乘6人（包括司机），最大续航里程超过800公里，只需2.9秒就能将时速从零加速到96公里。