佩奇卸任Alphabet CEO，谷歌员工称并不意外

北京时间12月4日上午消息，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）不再负责他在21年前所创立的公司的运营。

本周二，佩奇宣布他将公司的执掌权交给了桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai），后者此前已经成为了谷歌CEO，如今他又加冕为Alphabet的CEO，在过去4年中，谷歌母公司Alphabet一直是由佩奇负责运营。佩奇的联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）也将会不再担任Alphabet总裁一职。布林和佩奇将留在Alphabet的董事会，并且通过各自的股权来对公司进行控制。

如果你对谷歌的运营不甚了解，那么你可能会觉得两位创始人的离开是一件大事。任何一家世界上规模最大的公司，如果其创始人选择隐退，这都是一件值得注意的事情。

然而，对于谷歌员工和使用谷歌产品的用户来说，两位创始人的离开很难说是一件大事。因为在过去很长一段时间以来，他们都已经不再关注谷歌的核心搜索和广告业务，而是将精力放在了“Other Bets”上，例如健康科技企业Calico和自动驾驶部门Waymo等等。

与此同时，负责掌管谷歌事物的人换成了皮查伊。一年以前，前往国会山参加听证会的不是佩奇，而是皮查伊。佩奇和布林最近近年来最高调的出现，可能是2016年唐纳德·特朗普（Donald Trump）赢得选举之后，两位创始人共同拍摄的那个视频。

该公司前任和现任员工也表示，谷歌内部也感觉到佩奇经常缺席。截止到今日之前，谷歌只有少数几名高管才能向佩奇直接汇报工作，如果你不在这个团队之列，你甚至很难看见他。

今年6月，彭博社记者曾在一篇专栏中表示：“随着时间的推移，特别是在2015年Alphabet首次亮相之后，佩奇的官方职责似乎已经缩小到了针眼那么大。拉里·佩奇哪去了？”

我们还会发现，佩奇和布林（后者在公司日常运营中的投入甚至比佩奇还少）现在正式将掌控权交给皮查伊，是有具体的原因的。

还有一个事实是，如今运营Alphabet已经不再是一件令人愉悦的事情，当前该公司和整个科技行业都在受到美国和全世界各地监管机构的审查。Alphabet还在与一些敢于说出自己想法的员工角力，此前有数千名员工走上街头，对公司处理高薪高管不端行为的方式进行抗议。在此之后的一年中，这些员工一直在公司内部进行抗议。

这些员工可能会想念佩奇，然而他已经不再是公司的掌舵人了。一位谷歌员工透露，在该公司内部留言板上，出现了一个“令人伤感的帖子”，这个帖子指出佩奇和布林在公司历史上的一段艰难时期选择离开。

另一位谷歌员工表示：“感觉只是一件非常明显的事情，得到了官方宣布。在我的记忆力，我们已经很长时间没有在全员大会上见过他们了。”

另外，华尔街的反应，也折射出这两个人的离开对于谷歌来说并没有什么实质影响。在公司宣布创始人离职后，谷歌的股票价格在盘后交易中几乎没有出现任何变动。