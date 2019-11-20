游戏营收占比再度缩减，B站的未来靠什么？

年轻人文化社区哔哩哔哩（以下简称“B站”）交出了第三季度的业绩，其营收高速增长，达人民币18.590亿元，与去年同期相比增长幅度达72%，而亏损幅度也同比扩大。



以不同业务而论，游戏业务仍然贡献了B站最多的营收，达到9.331亿元，不过在整体营收所占比例进一步缩减至50%。而来自于直播和增值服务的营收为人民币4.525亿元，在整体营收占比为25%。来自于广告的营收为人民币2.472亿元，在整体营收占比为13%。来自电商及其他收入为人民币2.261亿元，在整体营收占比为12%。

上述业务相对于去年同期，分别增长了25%、167%、80%、703%。可以看到，B站的营收结构更趋平衡。非游戏业务中，直播和增值服务以及电商等其他业务，进一步崛起壮大。

在用户数据方面，第三季度，B站移动端月均活跃用户同比增长43%，首度破亿，达到1.14亿。用户增长的速度比之前有明显提升。

“小破站”，越来越大。

非游戏业务强势崛起

虽然外界对B站的认知，偏向于视频网站，但真正给平台贡献最多营收的，是游戏业务。不过在第三季度，B站游戏业务营收占比大幅下降。

在第二季度，B站来自于移动游戏的营收为人民币9.199亿元，与去年同期相比增长16%，在总营收中占比为60%。而在第三季度，随着现有移动游戏和新发布移动游戏的人气度提高，B站来自于移动游戏的营收增速回升，达到人民币9.331亿元，但在整体营收中的占比，则缩减至50%。

如果以增长速度来看，B站非游戏业务的表现更为抢眼，其中，电商及其他业务表现最为突出。受益于B站电商平台所售产品的销售量增长，这部分业务收入达到人民币2.261亿元，同比增长幅度超过700%。官方数据还显示，截至10月底，B站今年的电商业务GMV已经突破10亿元。

此外增长速度最快的是直播和增值服务，这也是B站非游戏业务中份额最大的一块业务。与去年同期相比，B站该部分业务收入同比增长167%，主要受益于公司在商业化方面加大力度，直播服务、高级会员计划及其他增值服务的付费用户人数增长。

财报数据显示，在第三季度，B站单个月活用户所带来的收入同比增长25%，月均付费用户数同比增长124%，达795万。B站直播观众数量在持续增长，官方数据显示，观看2019英雄联盟职业联赛全球总决赛的最高同时在线人数较去年同比翻番。截至9月底，B站大会员数量同比增长129%，达610万。

广告业务方面，在整体市场的疲弱下，B站表现稳健。CTR报告显示，今年上半年中国广告市场同比下滑8.8%，创近四年来最大跌幅。而在第三季度，B站广告业务收入为2.472亿元，相比去年同期大幅增长80%。

用户增速提升

在移动互联网人口红利衰退的形势下，B站的用户增长值得关注。

QuestMobile发布的2019年上半年移动互联网发展态势报告显示，中国移动互联网月活跃用户增速持续走低，而在今年第二季度，中国移动互联网月活跃用户规模相比第一季度净减200万。不过财报显示，B站的月活用户增速反而比此前有所提高。

第三季度，B站月活用户达1.28亿，移动端月活用户达1.14亿，分别同比增长38%和43%。移动端月活用户首次破亿，月活用户环比增长1750万至1.28亿，创B站有史以来季度净增新高。与此同时，B站日活用户达到3760万，同比增长40%。

在上一季度财报发布后的电话会议上，B站董事长兼CEO陈睿曾表示，B站将会更加积极主动地加强用户增长方面的策略与投入，以高增长用户为基础，为公司商业化发展带来持续动力。而现在可以看到，B站在获取用户的速度上的确有所加快。

用户始终是社区发展的根基。据B站方面介绍，自然增长占到用户增长非常重要的一块，同时，B站也会更积极地去主动获取流量，包括在应用商场、厂牌合作和流量平台深度的战略合作，都会持续进行。而在这部分流量里面，B站会更加关注新用户的核心留存、活跃、付费等指标。

B站还提到，从第三季度的用户画像来看，其用户还是以年轻人和一二线城市为主，且向低城市持续渗透的方向发展。这些用户的平均年领是21.5岁，内容偏好更加广泛，Vlog内容成为特别喜欢的一个品类。官方数据显示，截至第三季度，Vlog品类有近百万UP主上传作品，累计播放量超110亿次。

Vlog内容在B站的流行，也在一定程度反映出平台内容的更加多元。越来越多“三次元”的内容，冲淡B站“二次元”小众社区的形象。

商业化进程有待加速

此前，9名华尔街分析师平均预期，不按照美国通用会计准则，B站第三季度每股亏损将达0.14美元。而财报显示，不按照美国通用会计准则，B站第三季度调整后每股摊薄亏损为人民币1.05元（约合0.15美元）。盈利之路仍然遥远。

不过从营收数据看，10名华尔街分析师此前平均预期B站第三季度营收为2.4877亿美元，而实际B站第三季度总净营收为人民币18.590亿元（约合2.601亿美元），超出分析师预期。尤其非游戏业务的表现，以及用户数据的表现，都维持了高速增长。

早先陈睿对媒体表示，长期来看，在中国低于100亿美金这个体量的内容平台都将被淘汰，一百亿美金意味着公司收入至少要100亿人民币一年。对B站来说，眼下其版图仍在快速扩张，不过距离不被淘汰的底线还有很长的距离。商业化进程也有待提速。

本季度财报中，陈睿表示，“随着收入的不断上涨和运营效率的持续改善，本季度毛利率连续攀升至18.9%。展望未来，我们有信心依托日益丰富的优质内容，健康活跃的社区生态以及不断增强的商业化能力，在多元业务上取得长足进步”。可以预期，在维持游戏业务稳定发展的基础上，B站会持续推动游戏业务之外的变现举措。

十月底，B站举行了“万物皆可B站”的AD TALK 2019营销大会，释放出明显的商业化信号。其副董事长兼COO李旎宣布，2020年B站将向所有品牌合作伙伴开放生态。

据介绍，在2020年，B站确定开放的生态资源包括14部国产动画、15部纪录片、6部综艺、30余位UP主、11项大事件以及电竞、虚拟偶像等。B站方面还表示，品牌主可以依据品牌自身对消费者的需求，在B站触达用户。

之后不久，B站进军知识付费的消息引起关注。10月30日，B站开启付费课程频道“课堂”的内测，首批上线包括“局座”张召忠，复旦副教授熊浩等讲师在内的多门独家课程，内容涉及职场技能、兴趣爱好、学习刚需等领域。

可以看到，在不断吸收新用户，同时内容生态不断扩张的基础上，B站谋求的是多元化的商业变现之路。至于这条路能否走好，留待时间检验。