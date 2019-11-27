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被B站收购后，网易漫画宣布关停，网站已经404

2019/11/27 16:09:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月27日消息 近期，网易漫画宣布将于2019年12月31日12点后永久停止服务。网易漫画的作品，大部分已经转移至哔哩哔哩漫画更新。请大家尽快把网易漫画账号和哔哩哔哩漫画账号进行绑定，完成资产转移和书架同步。

网易又一业务“网易漫画”关停，此前博客、相册、网盘、理财等均已停止运营。目前网易漫画的网站已经无法访问，变成404状态。

2018年12月份，哔哩哔哩（简称“B站”）宣布已与网易签署收购协议，将对旗下网易漫画的主要资产进行收购，其中包括App、网站、部分漫画版权及其相关使用权益。

据介绍，2015年8月上线的网易漫画，目前累计拥有超过20000部漫画作品，600余位独家签约的国内外漫画家。移动端注册用户数近4000万。除此之外，网易漫画在海外版权方面也拥有丰富资源，与集英社、讲谈社、KADOKAWA(角川)、SQUARE ENIX均有良好合作关系，拥有超过1000本境外漫画作品。

此次收购正式宣布前，B站已上线了自己的独立App“哔哩哔哩漫画”，除了《航海王》、《银魂》、《精灵宝可梦》、《JOJO的奇妙冒险》等众多知名日漫，哔哩哔哩漫画也上线了多部人气国漫，并成为漫画家夏达新作《步天歌》的独家首发平台。

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关键词：漫画B站

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