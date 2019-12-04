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索尼发布h.ear系列新品耳机：WH-H910N、WH-H810和WF-H800

2019/12/4 14:25:17来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月4日消息 据索尼官方消息，索尼正式发布h.ear时尚系列新品耳机，共有无线降噪耳机WH-H910N，无线高解析度耳机WH-H810以及真无线耳机WF-H800三款产品。

索尼WH-H910N无线降噪耳机共有黑色、蓝色、红色、橘色、灰绿色五种颜色，采用包耳式可折叠设计，重量约251g。采用蓝牙5.0连接，最大通讯范围约为10m。索尼WH-H910N采用前后双降噪麦克风，可以灵敏捕捉周围的环境声音。支持SBC、AAC和LDAC编解码器。

续航方面，开启降噪模式⾳乐播放时间约35小时，关闭降噪模式⾳乐播放时间约45小时，开启降噪续航时间约40小时。充电方面大约5小时可以充满，充电10分钟后可播放音乐约2.5小时。

此外，索尼WH-H910N无线降噪耳机还具有自适应声音控制、快速提醒、右耳罩触控等功能；目前这款耳机已经开启预售，售价为2299元。点此了解更多

索尼WH-H810无线立体声耳机配色方面和索尼WH-H910N相同，耳机重量约为180g。续航方面，⾳乐播放时间最长约30小时，待机时间最长约90小时；充电时间约3.0小时，此外充电10分钟后可播放音乐约3.5小时。价格方面，这款耳机售价为1699元。点此了解更多

索尼WF-H800真无线耳机采用便携充电盒，重量约为48g。迷你的机身内置6mm驱动单元，支持AAC和SBC高级音频解码。续航方面，最长播放时间为8小时，充电盒充电约10分钟可以播放约70分钟音乐，耳机单元配备近距离传感器，可以检测耳机的佩戴状态。当摘下一个耳机时，智能暂停播放为用户节省电量。官方还未公布该产品的价格。点此了解更多

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关键词：索尼索尼耳机

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