江苏联通：苹果iPhone VoLTE功能计划本月底上线

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IT之家12月4日消息 据IT之家网友分享，今日中午，江苏联通在微信公众号表示，计划在本月底，iPhone将支持联通VoLTE功能。
VoLTE是基于IMS、通过LTE网络传送的高清语音/视频通讯业务，全称为Voice over Long-Term Evolution（长期演进语音承载），是一个面向手机和数据终端的高速无线通信标准。
今年10月，中国联通湖南客服曾表示，iPhone 6S及以后的苹果终端预计2020年可以使用VoLTE功能。
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