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B站年度百佳动画评选结果出炉：《鬼灭之刃》第一

2019/12/4 15:38:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月4日消息 哔哩哔哩2020年度动画评选已经出炉了，由动画爱好者投票选出了今年100部最佳作品（电视动画80部+动画电影20部），一起来看一下吧。

据悉，本次评选以过去1年内(2018年10月14日～2019年9月30日)在日本国内播出及上映的商业作品为对象，总投票数3,253,109票，总投票人数816,258人，投票时间2019年11月2日11:00～2019年11月30日24:00，投票规则为在投票时间内，用户可在【电视动画】和【动画电影】两个品类中各自选择1~3部作品，每位用户仅有一次投票机会。

电视动画榜TOP10：

1、鬼灭之刃297085票

2、进击的巨人第三季146883票

3、辉夜大小姐想让我告白~天才们的恋爱头脑战~ 117914票

4、JOJO的奇妙冒险黄金之风111858票

5、刀剑神域Alicization 73631票

6、关于我转生变成史莱姆这档事57775票

7、青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐53032票

8、灵能百分百第二季45032票

9、凹凸世界38974票

10、多罗罗38613票

动画电影榜TOP5：

1、天气之子196720票

2、罗小黑战记169631票

3、命运之夜—天之杯II：迷失之蝶105220票

4、鬼灭之刃兄妹之絆89917票

5、紫罗兰永恒花园外传：永远与自动手记人偶84415票

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